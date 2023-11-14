Уральские таможенники задержали крупную партию детских игрушек, которые внешне имеют облик автомата Калашникова. Речь идет о 240 изделиях из КНР (Китайская Народная Республика). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«Предприниматель заказал целый арсенал детского оружия из КНР. В ходе таможенного досмотра инспекторы обратили внимание, что 240 изделий копируют внешний облик автомата Калашникова. По решению суда все 240 автоматов подлежат уничтожению», — говорится в сообщении ведомства.
Всего бизнесмен заказал из Китая 1440 товаров, выполненных из пластмассы. Общий вес игрушек составил более 480 кг.
Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления
Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления
Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления
Уральские таможенники задержали крупную партию детских игрушек, которые внешне имеют облик автомата Калашникова. Речь идет о 240 изделиях из КНР (Китайская Народная Республика). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Предприниматель заказал целый арсенал детского оружия из КНР. В ходе таможенного досмотра инспекторы обратили внимание, что 240 изделий копируют внешний облик автомата Калашникова. По решению суда все 240 автоматов подлежат уничтожению», — говорится в сообщении ведомства. Всего бизнесмен заказал из Китая 1440 товаров, выполненных из пластмассы. Общий вес игрушек составил более 480 кг.