14 ноября 2023

Екатеринбургские таможенники задержали 240 автоматов Калашникова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный пост. Курган, таможня, таможенный контроль, таможенный пост, таможенная служба, сотрудник таможни
Сотрудники таможни задержали бизнесмена, который незаконно использовал товарный знак «КАЛАШНИКОВ» Фото:

Уральские таможенники задержали крупную партию детских игрушек, которые внешне имеют облик автомата Калашникова. Речь идет о 240 изделиях из КНР (Китайская Народная Республика). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Предприниматель заказал целый арсенал детского оружия из КНР. В ходе таможенного досмотра инспекторы обратили внимание, что 240 изделий копируют внешний облик автомата Калашникова. По решению суда все 240 автоматов подлежат уничтожению», — говорится в сообщении ведомства.

Всего бизнесмен заказал из Китая 1440 товаров, выполненных из пластмассы. Общий вес игрушек составил более 480 кг.

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Уральские таможенники задержали крупную партию детских игрушек, которые внешне имеют облик автомата Калашникова. Речь идет о 240 изделиях из КНР (Китайская Народная Республика). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Предприниматель заказал целый арсенал детского оружия из КНР. В ходе таможенного досмотра инспекторы обратили внимание, что 240 изделий копируют внешний облик автомата Калашникова. По решению суда все 240 автоматов подлежат уничтожению», — говорится в сообщении ведомства. Всего бизнесмен заказал из Китая 1440 товаров, выполненных из пластмассы. Общий вес игрушек составил более 480 кг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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