Происшествия Криминал Екатеринбургские таможенники задержали 240 автоматов Калашникова. Фото 15 ноября 2023 в 11:29 Размер текста - 17 + Сотрудники таможни задержали бизнесмена, который незаконно использовал товарный знак «КАЛАШНИКОВ» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уральские таможенники задержали крупную партию детских игрушек, которые внешне имеют облик автомата Калашникова. Речь идет о 240 изделиях из КНР (Китайская Народная Республика). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Предприниматель заказал целый арсенал детского оружия из КНР. В ходе таможенного досмотра инспекторы обратили внимание, что 240 изделий копируют внешний облик автомата Калашникова. По решению суда все 240 автоматов подлежат уничтожению», — говорится в сообщении ведомства. Всего бизнесмен заказал из Китая 1440 товаров, выполненных из пластмассы. Общий вес игрушек составил более 480 кг. Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления Уральские таможенники задержали крупную партию детских игрушек, которые внешне имеют облик автомата Калашникова. Речь идет о 240 изделиях из КНР (Китайская Народная Республика). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Предприниматель заказал целый арсенал детского оружия из КНР. В ходе таможенного досмотра инспекторы обратили внимание, что 240 изделий копируют внешний облик автомата Калашникова. По решению суда все 240 автоматов подлежат уничтожению», — говорится в сообщении ведомства. Всего бизнесмен заказал из Китая 1440 товаров, выполненных из пластмассы. Общий вес игрушек составил более 480 кг. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям