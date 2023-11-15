Челябинцы стали чаще открывать свой бизнес

16 ноября 2023 в 04:02 Размер текста - 17 +

Челябинцы все чаще пробуют свои силы в предпринимательстве Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Челябинска стали чаще открывать свой бизнес и не боятся реализовывать в одиночку собственные проекты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «Все больше челябинцев открывают собственное дело, предпочитая найму частный бизнес. По сравнению с прошлым годом, количество предложений от специалистов на платформе в Челябинске выросло на 10%» — заявляют эксперты «Авито. Услуги». По данным сервиса, 75% опрошенных предпринимателей ведут бизнес в одиночку, 76% начинают бизнес на свои сбережения. Челябинские предприниматели в сфере услуг открывают бизнес на собственные деньги и стремятся к балансу работы и личной жизни. Большинство одиночек-предпринимателей — среди бьюти-мастеров (87% из них работают одни) и репетиторов (86%). Меньше всего — среди клинеров (54%) и мастеров по ремонту и отделке помещений (59%).

Жители Челябинска стали чаще открывать свой бизнес и не боятся реализовывать в одиночку собственные проекты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «Все больше челябинцев открывают собственное дело, предпочитая найму частный бизнес. По сравнению с прошлым годом, количество предложений от специалистов на платформе в Челябинске выросло на 10%» — заявляют эксперты «Авито. Услуги». По данным сервиса, 75% опрошенных предпринимателей ведут бизнес в одиночку, 76% начинают бизнес на свои сбережения. Челябинские предприниматели в сфере услуг открывают бизнес на собственные деньги и стремятся к балансу работы и личной жизни. Большинство одиночек-предпринимателей — среди бьюти-мастеров (87% из них работают одни) и репетиторов (86%). Меньше всего — среди клинеров (54%) и мастеров по ремонту и отделке помещений (59%).