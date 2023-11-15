15 ноября 2023

Челябинцы стали чаще открывать свой бизнес

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка Агротехнологии. Пермь, пост, сделка, бизнес, должность, предприниматель, взятка, назначение, портфель заказов
Челябинцы все чаще пробуют свои силы в предпринимательстве Фото:

Жители Челябинска стали чаще открывать свой бизнес и не боятся реализовывать в одиночку собственные проекты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».

«Все больше челябинцев открывают собственное дело, предпочитая найму частный бизнес. По сравнению с прошлым годом, количество предложений от специалистов на платформе в Челябинске выросло на 10%» — заявляют эксперты «Авито. Услуги».

По данным сервиса, 75% опрошенных предпринимателей ведут бизнес в одиночку, 76% начинают бизнес на свои сбережения. Челябинские предприниматели в сфере услуг открывают бизнес на собственные деньги и стремятся к балансу работы и личной жизни.

Большинство одиночек-предпринимателей — среди бьюти-мастеров (87% из них работают одни) и репетиторов (86%). Меньше всего — среди клинеров (54%) и мастеров по ремонту и отделке помещений (59%).

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Челябинска стали чаще открывать свой бизнес и не боятся реализовывать в одиночку собственные проекты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «Все больше челябинцев открывают собственное дело, предпочитая найму частный бизнес. По сравнению с прошлым годом, количество предложений от специалистов на платформе в Челябинске выросло на 10%» — заявляют эксперты «Авито. Услуги». По данным сервиса, 75% опрошенных предпринимателей ведут бизнес в одиночку, 76% начинают бизнес на свои сбережения. Челябинские предприниматели в сфере услуг открывают бизнес на собственные деньги и стремятся к балансу работы и личной жизни. Большинство одиночек-предпринимателей — среди бьюти-мастеров (87% из них работают одни) и репетиторов (86%). Меньше всего — среди клинеров (54%) и мастеров по ремонту и отделке помещений (59%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...