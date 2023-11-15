Пермский актер сыграл в новом сериале на СТС

Пермяк Владислав Прохоров сыграл в новом сериале «Мафия — дело семейное»

16 ноября 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Съемки завершены, сериал скоро выйдет на экраны Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермяк Владислав Прохоров сыграл одну из главных ролей в новом сериале на СТС «Мафия — дело семейное». Об этом URA.RU рассказали на телеканале. «Новый сериал расскажет историю двух адвокатов, чьей свадьбе мешает вражда их семей. Владислав Прохоров исполнил роль Димы, старшего сына семьи Синицыных», — говорится в сообщении. В создании проекта также приняли участие артисты Александр Робак, Анна Уколова, Ингрид Олеринская, Федор Лавров, Ксения Кутепова и Ефим Петрунин. В сериале, который выйдет на экраны 27 ноября, 17 серий. Владислав Прохоров родился в 1998 году в Перми. В 2020 году окончил Школу-студию МХАТ. Служит в театре «Современник», а также снимается в кино и сериалах. Телезрители могли видеть его в проектах «Елки 9» и «Исправление и наказание». С участием Прохорова готовятся к выходу фильм «Наводнение» и сериал «Министерство Всего Хорошего».

Пермяк Владислав Прохоров сыграл одну из главных ролей в новом сериале на СТС «Мафия — дело семейное». Об этом URA.RU рассказали на телеканале. «Новый сериал расскажет историю двух адвокатов, чьей свадьбе мешает вражда их семей. Владислав Прохоров исполнил роль Димы, старшего сына семьи Синицыных», — говорится в сообщении. В создании проекта также приняли участие артисты Александр Робак, Анна Уколова, Ингрид Олеринская, Федор Лавров, Ксения Кутепова и Ефим Петрунин. В сериале, который выйдет на экраны 27 ноября, 17 серий. Владислав Прохоров родился в 1998 году в Перми. В 2020 году окончил Школу-студию МХАТ. Служит в театре «Современник», а также снимается в кино и сериалах. Телезрители могли видеть его в проектах «Елки 9» и «Исправление и наказание». С участием Прохорова готовятся к выходу фильм «Наводнение» и сериал «Министерство Всего Хорошего».