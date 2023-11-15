15 ноября 2023

Пермский актер сыграл в новом сериале на СТС

Пермяк Владислав Прохоров сыграл в новом сериале «Мафия — дело семейное»
© Служба новостей «URA.RU»
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Съемка клипа "Не хуже" от компании Red Pepper Film. Екатеринбург
Съемки завершены, сериал скоро выйдет на экраны Фото:

Пермяк Владислав Прохоров сыграл одну из главных ролей в новом сериале на СТС «Мафия — дело семейное». Об этом URA.RU рассказали на телеканале.

«Новый сериал расскажет историю двух адвокатов, чьей свадьбе мешает вражда их семей. Владислав Прохоров исполнил роль Димы, старшего сына семьи Синицыных», — говорится в сообщении.

В создании проекта также приняли участие артисты Александр Робак, Анна Уколова, Ингрид Олеринская, Федор Лавров, Ксения Кутепова и Ефим Петрунин. В сериале, который выйдет на экраны 27 ноября, 17 серий.

Владислав Прохоров родился в 1998 году в Перми. В 2020 году окончил Школу-студию МХАТ. Служит в театре «Современник», а также снимается в кино и сериалах. Телезрители могли видеть его в проектах «Елки 9» и «Исправление и наказание». С участием Прохорова готовятся к выходу фильм «Наводнение» и сериал «Министерство Всего Хорошего».

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Пермяк Владислав Прохоров сыграл одну из главных ролей в новом сериале на СТС «Мафия — дело семейное». Об этом URA.RU рассказали на телеканале. «Новый сериал расскажет историю двух адвокатов, чьей свадьбе мешает вражда их семей. Владислав Прохоров исполнил роль Димы, старшего сына семьи Синицыных», — говорится в сообщении. В создании проекта также приняли участие артисты Александр Робак, Анна Уколова, Ингрид Олеринская, Федор Лавров, Ксения Кутепова и Ефим Петрунин. В сериале, который выйдет на экраны 27 ноября, 17 серий. Владислав Прохоров родился в 1998 году в Перми. В 2020 году окончил Школу-студию МХАТ. Служит в театре «Современник», а также снимается в кино и сериалах. Телезрители могли видеть его в проектах «Елки 9» и «Исправление и наказание». С участием Прохорова готовятся к выходу фильм «Наводнение» и сериал «Министерство Всего Хорошего».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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