Свердловский бизнес перестанут проверять

17 ноября 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Проверок свердловского бизнеса не будет в 2024 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области предпринимателей освободят от плановых проверок на год. Мера будет действовать вне зависимости от объема активов, производства и численности работников, сообщил 17 ноября на форуме «Города России» в «Екатеринбург-Экспо» глава регионального Минэкономики Руслан Садыков. «В 2024 году на территории Свердловской области надзора над предпринимателями не будет. Это коснется как малого, так и среднего, а также крупного бизнеса. Мы убеждены, что бизнес должен заниматься бизнесом, а не думать о всевозможных проверках», — цитирует министра корреспондент URA.RU. Садыков заявил, что с января по сентябрь 2022 года было организовано 202 плановые проверки свердловских бизнесменов, а в 2023 году показатель уменьшился до 43 раз. В 2024 же году надзора не будет вовсе: мера направлена на снижение нагрузки на предпринимательское сообщество, добавил глава Минэкономики региона.

В Свердловской области предпринимателей освободят от плановых проверок на год. Мера будет действовать вне зависимости от объема активов, производства и численности работников, сообщил 17 ноября на форуме «Города России» в «Екатеринбург-Экспо» глава регионального Минэкономики Руслан Садыков. «В 2024 году на территории Свердловской области надзора над предпринимателями не будет. Это коснется как малого, так и среднего, а также крупного бизнеса. Мы убеждены, что бизнес должен заниматься бизнесом, а не думать о всевозможных проверках», — цитирует министра корреспондент URA.RU. Садыков заявил, что с января по сентябрь 2022 года было организовано 202 плановые проверки свердловских бизнесменов, а в 2023 году показатель уменьшился до 43 раз. В 2024 же году надзора не будет вовсе: мера направлена на снижение нагрузки на предпринимательское сообщество, добавил глава Минэкономики региона.