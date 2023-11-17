Свердловский бизнес перестанут проверять

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Наталья Котова на объезде на предмет благоустройства, уборки снега и чистке тротуаров города. Челябинск, киоск, табак, чай, ларек, кофе
Проверок свердловского бизнеса не будет в 2024 году Фото:

В Свердловской области предпринимателей освободят от плановых проверок на год. Мера будет действовать вне зависимости от объема активов, производства и численности работников, сообщил 17 ноября на форуме «Города России» в «Екатеринбург-Экспо» глава регионального Минэкономики Руслан Садыков.

«В 2024 году на территории Свердловской области надзора над предпринимателями не будет. Это коснется как малого, так и среднего, а также крупного бизнеса. Мы убеждены, что бизнес должен заниматься бизнесом, а не думать о всевозможных проверках», — цитирует министра корреспондент URA.RU.

Садыков заявил, что с января по сентябрь 2022 года было организовано 202 плановые проверки свердловских бизнесменов, а в 2023 году показатель уменьшился до 43 раз. В 2024 же году надзора не будет вовсе: мера направлена на снижение нагрузки на предпринимательское сообщество, добавил глава Минэкономики региона.

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В Свердловской области предпринимателей освободят от плановых проверок на год. Мера будет действовать вне зависимости от объема активов, производства и численности работников, сообщил 17 ноября на форуме «Города России» в «Екатеринбург-Экспо» глава регионального Минэкономики Руслан Садыков. «В 2024 году на территории Свердловской области надзора над предпринимателями не будет. Это коснется как малого, так и среднего, а также крупного бизнеса. Мы убеждены, что бизнес должен заниматься бизнесом, а не думать о всевозможных проверках», — цитирует министра корреспондент URA.RU. Садыков заявил, что с января по сентябрь 2022 года было организовано 202 плановые проверки свердловских бизнесменов, а в 2023 году показатель уменьшился до 43 раз. В 2024 же году надзора не будет вовсе: мера направлена на снижение нагрузки на предпринимательское сообщество, добавил глава Минэкономики региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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