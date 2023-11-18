Рогозин призвал солдат ВСУ сдаться и остановить войну. Видео

18 ноября 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Украинцам следует прекратить погибать зря, заявил Дмитрий Рогозин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У солдат Вооруженных сил Украины есть один шанс остановить войну — сдаться российским войскам. Это станет для них также гарантией, чтобы выжить и вернуться к семье, заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. «Единственный шанс у противника остановить войну — это сдаться нам. Это гарантия выжить и вернуться к семье. Это я вам официально, как сенатор России, заявляю», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он добавил, что украинцам следует прекратить погибать зря. Свое видеообращение Рогозин записал рядом с двумя украинскими солдатами, которых взяли в плен возле Токмака. «Взяли мы их с автоматами всего с одним магазином к ним. То есть их с билетом в одну сторону к нам отправляют… у них в укрепе заканчивалась вода и питание. Их вывели в чистое поле под русские пулеметы», — подчеркнул сенатор. Он призвал солдат ВСУ не бояться плена. «Мы постарались им объяснить, что худшее позади, что никто их не будет бить и унижать. Русский плен гуманный», — сказал Рогозин. Бывшего главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина официально назначили сенатором от Запорожской области 25 сентября 2023 года. Он прокомментировал свое назначение, вспомнив, как полтора года назад он записал видео, в котором произнес монолог казацкого предводителя Тараса Бульбы из повести писателя Николая Гоголя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У солдат Вооруженных сил Украины есть один шанс остановить войну — сдаться российским войскам. Это станет для них также гарантией, чтобы выжить и вернуться к семье, заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. «Единственный шанс у противника остановить войну — это сдаться нам. Это гарантия выжить и вернуться к семье. Это я вам официально, как сенатор России, заявляю», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он добавил, что украинцам следует прекратить погибать зря. Свое видеообращение Рогозин записал рядом с двумя украинскими солдатами, которых взяли в плен возле Токмака. «Взяли мы их с автоматами всего с одним магазином к ним. То есть их с билетом в одну сторону к нам отправляют… у них в укрепе заканчивалась вода и питание. Их вывели в чистое поле под русские пулеметы», — подчеркнул сенатор. Он призвал солдат ВСУ не бояться плена. «Мы постарались им объяснить, что худшее позади, что никто их не будет бить и унижать. Русский плен гуманный», — сказал Рогозин. Бывшего главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина официально назначили сенатором от Запорожской области 25 сентября 2023 года. Он прокомментировал свое назначение, вспомнив, как полтора года назад он записал видео, в котором произнес монолог казацкого предводителя Тараса Бульбы из повести писателя Николая Гоголя.