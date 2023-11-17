В свердловской ЛДПР намекнули на участие Слуцкого в президентских выборах

18 ноября 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Публично о своих планах Леонид Слуцкий пока не высказывается Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий будет участвовать в выборах президента РФ в 2024 году. На это на закрытой встрече с партийцами в Екатеринбурге якобы указал депутат Госдумы Андрей Луговой, рассказал URA.RU один из свидетелей. Лугового заметили на церемонии закладки новой «капсулы времени» — по случаю празднования исторического дня города. «У него сегодня также была встреча с местным активом, на которой он дал понять, что стоит готовиться к тому, что Слуцкий будет одним из кандидатов [в главы государства]. Рассчитывает на второе место», — поделился собеседник агентства. Дозвониться до руководителя реготделения ЛДПР, депутата заксо Александра Каптюга к моменту публикации не удалось. Сам Слуцкий приедет в Екатеринбург позднее. Возможно, уточнил источник, с другим известным партийцем — Виктором Бутом, депутатом заксобрания Ульяновской области. Открыто о своих планах на выборы Слуцкий пока не говорит. 3 ноября он анонсировал РИА Новости, что раскроет интригу «очень скоро». Александр Каптюг, Алексей Орлов и Андрей Луговой Фото: URA.RU

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий будет участвовать в выборах президента РФ в 2024 году. На это на закрытой встрече с партийцами в Екатеринбурге якобы указал депутат Госдумы Андрей Луговой, рассказал URA.RU один из свидетелей. Лугового заметили на церемонии закладки новой «капсулы времени» — по случаю празднования исторического дня города. «У него сегодня также была встреча с местным активом, на которой он дал понять, что стоит готовиться к тому, что Слуцкий будет одним из кандидатов [в главы государства]. Рассчитывает на второе место», — поделился собеседник агентства. Дозвониться до руководителя реготделения ЛДПР, депутата заксо Александра Каптюга к моменту публикации не удалось. Сам Слуцкий приедет в Екатеринбург позднее. Возможно, уточнил источник, с другим известным партийцем — Виктором Бутом, депутатом заксобрания Ульяновской области. Открыто о своих планах на выборы Слуцкий пока не говорит. 3 ноября он анонсировал РИА Новости, что раскроет интригу «очень скоро».