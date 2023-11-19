В Киеве мужчина разбил банкомат из-за ошибочного перевода денег для ВСУ

Мужчину оштрафовали на 51 гривну, пишет «Политика страны»
В Киеве мужчина разбил банкомат «Приватбанка» возле станции метро «Выдубичи». Причиной послужило то, что банкомат якобы «перевел деньги на помощь ВСУ». Об этом сообщает украинское издание «Политика страны».
«В Киеве мужчина разбил терминал „Приватбанка“, потому что тот по ошибке перевел деньги на помощь ВСУ», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что мужчина хотел отправить деньги знакомому, а банкомат «отправил их в ВСУ». Суд оштрафовал нарушителя на 51 гривну (126 рублей).
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