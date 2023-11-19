В Екатеринбурге прохожий украл чемодан с украшениями на 200 тысяч рублей

20 ноября 2023 в 01:13 Размер текста - 17 +

В чемодане лежали косметика и украшения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова, 17б прохожий забрал чемодан с украшениями и косметикой стоимостью 200 тысяч рублей, оставленный на скамейке. Информация об этом появилась в соцсети. «Девушка вместе с мужем готовилась к поездке в соседний город. Пара укладывала вещи в машину, а чемоданчик случайным образом оказался забыт на скамейке. Муж вернулся в Екатеринбург <…>. Он решил просмотреть записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что потеряшку подобрал прохожий», — сообщает telegram-канал E1.RU. Отмечается, что мужчина посмотрел содержимое чемодана и ушел. Спустя пару секунд он вернулся и забрал его с собой. Пострадавшая написала заявление в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова, 17б прохожий забрал чемодан с украшениями и косметикой стоимостью 200 тысяч рублей, оставленный на скамейке. Информация об этом появилась в соцсети. «Девушка вместе с мужем готовилась к поездке в соседний город. Пара укладывала вещи в машину, а чемоданчик случайным образом оказался забыт на скамейке. Муж вернулся в Екатеринбург <…>. Он решил просмотреть записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что потеряшку подобрал прохожий», — сообщает telegram-канал E1.RU. Отмечается, что мужчина посмотрел содержимое чемодана и ушел. Спустя пару секунд он вернулся и забрал его с собой. Пострадавшая написала заявление в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.