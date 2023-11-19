19 ноября 2023
18 ноября 2023

В Екатеринбурге прохожий украл чемодан с украшениями на 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, турист, чемодан
В чемодане лежали косметика и украшения Фото:

В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова, 17б прохожий забрал чемодан с украшениями и косметикой стоимостью 200 тысяч рублей, оставленный на скамейке. Информация об этом появилась в соцсети.

«Девушка вместе с мужем готовилась к поездке в соседний город. Пара укладывала вещи в машину, а чемоданчик случайным образом оказался забыт на скамейке. Муж вернулся в Екатеринбург <…>. Он решил просмотреть записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что потеряшку подобрал прохожий», — сообщает telegram-канал E1.RU.

Отмечается, что мужчина посмотрел содержимое чемодана и ушел. Спустя пару секунд он вернулся и забрал его с собой. Пострадавшая написала заявление в полицию.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова, 17б прохожий забрал чемодан с украшениями и косметикой стоимостью 200 тысяч рублей, оставленный на скамейке. Информация об этом появилась в соцсети. «Девушка вместе с мужем готовилась к поездке в соседний город. Пара укладывала вещи в машину, а чемоданчик случайным образом оказался забыт на скамейке. Муж вернулся в Екатеринбург <…>. Он решил просмотреть записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что потеряшку подобрал прохожий», — сообщает telegram-канал E1.RU. Отмечается, что мужчина посмотрел содержимое чемодана и ушел. Спустя пару секунд он вернулся и забрал его с собой. Пострадавшая написала заявление в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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