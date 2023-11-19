Челябинским артиллеристам-гвардейцам подарили златоустовские ножи

Артиллеристам подарили ножи работы мастеров Златоустовской оружейной фабрики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чебаркульском гарнизоне (Челябинская область) артиллеристов танковой дивизии поздравили с днем ракетных войск и артиллерии. Гвардейцев наградили грамотами, памятными сувенирами и наградными ножами Златоустовской оружейной фабрики, сообщили URA.RU 20 ноября в пресс-службе заксобрания региона.

«Первый заместитель руководителя фракции „Единая Россия“ в Госдуме РФ Дмитрий Вяткин и Герой России Сергей Зяблов вместе с членом центрального штаба Бессмертного полка России Еленой Скорняковой вручили наградные шефские ножи работы мастеров Златоустовской оружейной фабрики, благодарности и ценные подарки. Председатель Законодательного собрания области Олег Гербер и депутат регионального парламента Игорь Егоров поздравили участников торжественного собрания и вручили ряду гвардейцев грамоты и памятные сувениры», — сообщили в пресс-службе.

В ходе чествования отличившихся гвардейцев в Чебаркульском гарнизоне отмечались участники боевых действий — военные разведчики, представители подразделений РХБЗ и защиты государственной тайны, военные психологи и, конечно же, артиллеристы. Профессиональные праздники ими отмечаются в ноябре.

Награждение представителями федеральных, региональных, муниципальных властей и общественных объединений подчеркнуло уважение к ратному труду гвардейского танкового соединения. Глава Златоуста Максим Пекарский передал в подшефный гвардейский Оренбургский казачий танковый полк оргтехнику и маскхалаты для разведчиков. Активисты шефской работы из Челябинска, Еманжелинского, Саткинского районов, Южноуральска, ветераны военной службы из Чебаркуля поблагодарили воинов за службу.

Творческие поздравления прозвучали от детей Чебаркуля и златоустовских коллективов, самодеятельных исполнителей из числа военнослужащих. Так же, как и танкистов в сентябре этого года, артиллеристов поздравят и на передовой.