19 ноября 2023

В Ханты-Мансийске водитель вылетел из автомобиля во время аварии возле школы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель вылетел из салона автомобиля Фото:

В Ханты-Мансийске возле школы №8 произошла автоавария. Мужчина не справился с управлением и машину вынесло на тротуар с такой силой, что водитель вылетел из салона автомобиля, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Югры.

«Водитель не выбрал безопасную скорость движения. Его машину занесло и он вылетел в сторону тротуара. По предварительным данным он находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе ведомства.

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В Ханты-Мансийске возле школы №8 произошла автоавария. Мужчина не справился с управлением и машину вынесло на тротуар с такой силой, что водитель вылетел из салона автомобиля, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Югры. «Водитель не выбрал безопасную скорость движения. Его машину занесло и он вылетел в сторону тротуара. По предварительным данным он находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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