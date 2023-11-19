В Ханты-Мансийске водитель вылетел из автомобиля во время аварии возле школы. Видео

20 ноября 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Водитель вылетел из салона автомобиля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийске возле школы №8 произошла автоавария. Мужчина не справился с управлением и машину вынесло на тротуар с такой силой, что водитель вылетел из салона автомобиля, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Югры. «Водитель не выбрал безопасную скорость движения. Его машину занесло и он вылетел в сторону тротуара. По предварительным данным он находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе ведомства.

В Ханты-Мансийске возле школы №8 произошла автоавария. Мужчина не справился с управлением и машину вынесло на тротуар с такой силой, что водитель вылетел из салона автомобиля, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Югры. «Водитель не выбрал безопасную скорость движения. Его машину занесло и он вылетел в сторону тротуара. По предварительным данным он находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе ведомства.