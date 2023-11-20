Махонин назвал кандидатов на звание «Почетный гражданин Пермского края»

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Прием губернатора Пермского края. 300 лет Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин решил наградить двух пермяков Фото:

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин решил присвоить звание «Почетный гражданин Пермского края» двум людям. Это главный врач краевой клинической больницы Анатолий Касатов и генконструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев. Документ внесен в региональный парламент, сообщили в заксобрании.

«Дмитрий Махонин внес на рассмотрение в региональный парламент два проекта постановления о присвоении звания „Почетный гражданин Пермского края“. Звания предлагается присвоить: главному врачу краевой клинической больницы Анатолию Касатову за заслуги в области здравоохранения; генеральному конструктору „ОДК-Авиадвигатель“ Александру Иноземцеву за заслуги в развитии авиационной промышленности», — сообщается в telegram-канале заксобрания.

Депутаты рассмотрят предложения губернатора 30 ноября на пленарном заседании. В 2022 году почетного звания удостоились гендиректор ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Алексей Андреев и митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.

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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин решил присвоить звание «Почетный гражданин Пермского края» двум людям. Это главный врач краевой клинической больницы Анатолий Касатов и генконструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев. Документ внесен в региональный парламент, сообщили в заксобрании. «Дмитрий Махонин внес на рассмотрение в региональный парламент два проекта постановления о присвоении звания „Почетный гражданин Пермского края“. Звания предлагается присвоить: главному врачу краевой клинической больницы Анатолию Касатову за заслуги в области здравоохранения; генеральному конструктору „ОДК-Авиадвигатель“ Александру Иноземцеву за заслуги в развитии авиационной промышленности», — сообщается в telegram-канале заксобрания. Депутаты рассмотрят предложения губернатора 30 ноября на пленарном заседании. В 2022 году почетного звания удостоились гендиректор ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Алексей Андреев и митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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