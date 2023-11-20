Махонин назвал кандидатов на звание «Почетный гражданин Пермского края»

20 ноября 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин решил наградить двух пермяков Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин решил присвоить звание «Почетный гражданин Пермского края» двум людям. Это главный врач краевой клинической больницы Анатолий Касатов и генконструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев. Документ внесен в региональный парламент, сообщили в заксобрании. «Дмитрий Махонин внес на рассмотрение в региональный парламент два проекта постановления о присвоении звания „Почетный гражданин Пермского края“. Звания предлагается присвоить: главному врачу краевой клинической больницы Анатолию Касатову за заслуги в области здравоохранения; генеральному конструктору „ОДК-Авиадвигатель“ Александру Иноземцеву за заслуги в развитии авиационной промышленности», — сообщается в telegram-канале заксобрания. Депутаты рассмотрят предложения губернатора 30 ноября на пленарном заседании. В 2022 году почетного звания удостоились гендиректор ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Алексей Андреев и митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин решил присвоить звание «Почетный гражданин Пермского края» двум людям. Это главный врач краевой клинической больницы Анатолий Касатов и генконструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев. Документ внесен в региональный парламент, сообщили в заксобрании. «Дмитрий Махонин внес на рассмотрение в региональный парламент два проекта постановления о присвоении звания „Почетный гражданин Пермского края“. Звания предлагается присвоить: главному врачу краевой клинической больницы Анатолию Касатову за заслуги в области здравоохранения; генеральному конструктору „ОДК-Авиадвигатель“ Александру Иноземцеву за заслуги в развитии авиационной промышленности», — сообщается в telegram-канале заксобрания. Депутаты рассмотрят предложения губернатора 30 ноября на пленарном заседании. В 2022 году почетного звания удостоились гендиректор ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Алексей Андреев и митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.