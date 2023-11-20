Екатеринбургский Дом офицеров ЦВО захлестнула новая волна увольнений

21 ноября 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

За ноябрь уволились пять сотрудников, проработавших несколько лет в ОДО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из екатеринбургского Дома офицеров Центрального военного округа (ОДО) за ноябрь текущего года уволились пять человек. Об этом журналисту URA.RU рассказал один из бывших сотрудников на условиях анонимности. «За ноябрь из ОДО уволились еще пять человек. Среди них уборщица Вера, которая проработала более двух лет. Валентина, которая следила за чистотой в ОДО более трех лет. Ушел из ОДО охранник и еще две сотрудницы клининга. Массовые увольнения не прекращаются с тех пор, как на должность главного бухгалтера заступила Анна Пономарева», — поделился собеседник агентства. Редакция URA.RU направила официальный запрос в Дом офицеров Центрального военного округа. Также запрос направлен в Центральный военный округ. На момент публикации новости ответы не поступили. Корреспондент URA.RU связался с главным бухгалтером ОДО Анной Пономаревой. Она обещала прокомментировать заявление бывшего коллеги. Ранее URA.RU писало о том, что с 2019 года из ОДО ушло более 70 человек. Виновником массовых увольнений бывшие сотрудники считают главного бухгалтера Анну Пономареву. Как выяснилось позже, сама Пономарева подала в суд на бывших коллег. Главбух ОДО обвинила их в клевете. За нанесенный моральный вред она затребовала с каждого ответчика по 100 тысяч рублей. По делу проходят 14 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из екатеринбургского Дома офицеров Центрального военного округа (ОДО) за ноябрь текущего года уволились пять человек. Об этом журналисту URA.RU рассказал один из бывших сотрудников на условиях анонимности. «За ноябрь из ОДО уволились еще пять человек. Среди них уборщица Вера, которая проработала более двух лет. Валентина, которая следила за чистотой в ОДО более трех лет. Ушел из ОДО охранник и еще две сотрудницы клининга. Массовые увольнения не прекращаются с тех пор, как на должность главного бухгалтера заступила Анна Пономарева», — поделился собеседник агентства. Редакция URA.RU направила официальный запрос в Дом офицеров Центрального военного округа. Также запрос направлен в Центральный военный округ. На момент публикации новости ответы не поступили. Корреспондент URA.RU связался с главным бухгалтером ОДО Анной Пономаревой. Она обещала прокомментировать заявление бывшего коллеги. Ранее URA.RU писало о том, что с 2019 года из ОДО ушло более 70 человек. Виновником массовых увольнений бывшие сотрудники считают главного бухгалтера Анну Пономареву. Как выяснилось позже, сама Пономарева подала в суд на бывших коллег. Главбух ОДО обвинила их в клевете. За нанесенный моральный вред она затребовала с каждого ответчика по 100 тысяч рублей. По делу проходят 14 человек.