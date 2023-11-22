Челябинка хочет лишить бывшего мужа выплат за погибшего на СВО сына

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Процесс вакуумизации предметов для Капсулы времени. Екатеринбург, рубль, купюра, пять тысяч, деньги, рубли, купюры, бумажные деньги, национальная валюта, купюра5000, новые пять тысяч рублей, пять тысяч рублей
За смерть бойца на СВО родные получат суммарно 12 миллионов рублей Фото:

Жительница Челябинской области Любовь Сарафанникова намерена лишить выплат бывшего мужа Александра из-за гибели их сына, 28-летнего Константина Мякушкина, в ходе спецоперации. Женщина утверждает, что биологический отец не принимал участия в воспитании ребенка, ни разу его не видел после рождения и не платил алименты.

«Бывший муж не участвовал в воспитании ребенка, он не видел его ни разу. Александр прекрасно знал, что у него есть ребенок, но он никогда даже не интересовался судьбой сына, какая там жизнь у него сложилась, где он учился. За 28 лет он ни разу не помог материально [алименты не платил ни разу]», — цитирует слова мамы погибшего челябинца сайт «74.ру».

На сайте указано, что на выплаты суммой 12 миллионов рублей претендуют три человека: мама бойца, его супруга и отец военного, который сейчас отбывает срок в колонии в Курганской области. Она обратилась в суд с требованием признать выплату для биологического отца ребенка незаконной, так как он уклонялся от выполнения родительских обязанностей. Дата заседания еще не назначена.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Челябинской области Любовь Сарафанникова намерена лишить выплат бывшего мужа Александра из-за гибели их сына, 28-летнего Константина Мякушкина, в ходе спецоперации. Женщина утверждает, что биологический отец не принимал участия в воспитании ребенка, ни разу его не видел после рождения и не платил алименты. «Бывший муж не участвовал в воспитании ребенка, он не видел его ни разу. Александр прекрасно знал, что у него есть ребенок, но он никогда даже не интересовался судьбой сына, какая там жизнь у него сложилась, где он учился. За 28 лет он ни разу не помог материально [алименты не платил ни разу]», — цитирует слова мамы погибшего челябинца сайт «74.ру». На сайте указано, что на выплаты суммой 12 миллионов рублей претендуют три человека: мама бойца, его супруга и отец военного, который сейчас отбывает срок в колонии в Курганской области. Она обратилась в суд с требованием признать выплату для биологического отца ребенка незаконной, так как он уклонялся от выполнения родительских обязанностей. Дата заседания еще не назначена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...