Челябинка хочет лишить бывшего мужа выплат за погибшего на СВО сына

22 ноября 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

За смерть бойца на СВО родные получат суммарно 12 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Челябинской области Любовь Сарафанникова намерена лишить выплат бывшего мужа Александра из-за гибели их сына, 28-летнего Константина Мякушкина, в ходе спецоперации. Женщина утверждает, что биологический отец не принимал участия в воспитании ребенка, ни разу его не видел после рождения и не платил алименты. «Бывший муж не участвовал в воспитании ребенка, он не видел его ни разу. Александр прекрасно знал, что у него есть ребенок, но он никогда даже не интересовался судьбой сына, какая там жизнь у него сложилась, где он учился. За 28 лет он ни разу не помог материально [алименты не платил ни разу]», — цитирует слова мамы погибшего челябинца сайт «74.ру». На сайте указано, что на выплаты суммой 12 миллионов рублей претендуют три человека: мама бойца, его супруга и отец военного, который сейчас отбывает срок в колонии в Курганской области. Она обратилась в суд с требованием признать выплату для биологического отца ребенка незаконной, так как он уклонялся от выполнения родительских обязанностей. Дата заседания еще не назначена.

Жительница Челябинской области Любовь Сарафанникова намерена лишить выплат бывшего мужа Александра из-за гибели их сына, 28-летнего Константина Мякушкина, в ходе спецоперации. Женщина утверждает, что биологический отец не принимал участия в воспитании ребенка, ни разу его не видел после рождения и не платил алименты. «Бывший муж не участвовал в воспитании ребенка, он не видел его ни разу. Александр прекрасно знал, что у него есть ребенок, но он никогда даже не интересовался судьбой сына, какая там жизнь у него сложилась, где он учился. За 28 лет он ни разу не помог материально [алименты не платил ни разу]», — цитирует слова мамы погибшего челябинца сайт «74.ру». На сайте указано, что на выплаты суммой 12 миллионов рублей претендуют три человека: мама бойца, его супруга и отец военного, который сейчас отбывает срок в колонии в Курганской области. Она обратилась в суд с требованием признать выплату для биологического отца ребенка незаконной, так как он уклонялся от выполнения родительских обязанностей. Дата заседания еще не назначена.