Челябинка хочет лишить бывшего мужа выплат за погибшего на СВО сына

Жительница Челябинской области Любовь Сарафанникова намерена лишить выплат бывшего мужа Александра из-за гибели их сына, 28-летнего Константина Мякушкина, в ходе спецоперации. Женщина утверждает, что биологический отец не принимал участия в воспитании ребенка, ни разу его не видел после рождения и не платил алименты.
«Бывший муж не участвовал в воспитании ребенка, он не видел его ни разу. Александр прекрасно знал, что у него есть ребенок, но он никогда даже не интересовался судьбой сына, какая там жизнь у него сложилась, где он учился. За 28 лет он ни разу не помог материально [алименты не платил ни разу]», — цитирует слова мамы погибшего челябинца сайт «74.ру».
На сайте указано, что на выплаты суммой 12 миллионов рублей претендуют три человека: мама бойца, его супруга и отец военного, который сейчас отбывает срок в колонии в Курганской области. Она обратилась в суд с требованием признать выплату для биологического отца ребенка незаконной, так как он уклонялся от выполнения родительских обязанностей. Дата заседания еще не назначена.
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