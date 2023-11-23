RS: Западу нужно отменить санкции против РФ ради мира на Украине

24 ноября 2023 в 05:24 Размер текста - 17 +

Запад должен отменить санкции, чтобы начать мирные переговоры по Украине с РФ, пишет RS Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несмотря на то, что санкции против России оказались неэффективными, Западу нужно отменить их, чтобы заключить мирное соглашение по Украине. Такое мнение высказала аналитик София Ампгкариан в своей статье для Responsible Statecraft. «Странам Запада необходимо признать тяжелую правду: санкции могут стать необходимой жертвой во время переговоров по заключению мира с Россией», — написала автор статьи. По ее мнению, ограничения против РФ стали доказательством того, что санкционная политика Запада неэффективная. Президент России Владимир Путин на саммите G20 заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, напоминает RT. МИД Литвы считает, что Киев могут втянуть в переговоры, если ВСУ не получат необходимое вооружение от союзников. По прогнозам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, уже весной 2024 года киевский режим решится сесть за стол переговоров с Москвой.

Несмотря на то, что санкции против России оказались неэффективными, Западу нужно отменить их, чтобы заключить мирное соглашение по Украине. Такое мнение высказала аналитик София Ампгкариан в своей статье для Responsible Statecraft. «Странам Запада необходимо признать тяжелую правду: санкции могут стать необходимой жертвой во время переговоров по заключению мира с Россией», — написала автор статьи. По ее мнению, ограничения против РФ стали доказательством того, что санкционная политика Запада неэффективная. Президент России Владимир Путин на саммите G20 заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, напоминает RT. МИД Литвы считает, что Киев могут втянуть в переговоры, если ВСУ не получат необходимое вооружение от союзников. По прогнозам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, уже весной 2024 года киевский режим решится сесть за стол переговоров с Москвой.