23 ноября 2023

RS: Западу нужно отменить санкции против РФ ради мира на Украине

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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, чиновники, обсуждение, правительство, дума, переговоры, решение, заксобрание, дискуссия, депутаты
Запад должен отменить санкции, чтобы начать мирные переговоры по Украине с РФ, пишет RS Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Несмотря на то, что санкции против России оказались неэффективными, Западу нужно отменить их, чтобы заключить мирное соглашение по Украине. Такое мнение высказала аналитик София Ампгкариан в своей статье для Responsible Statecraft.

«Странам Запада необходимо признать тяжелую правду: санкции могут стать необходимой жертвой во время переговоров по заключению мира с Россией», — написала автор статьи. По ее мнению, ограничения против РФ стали доказательством того, что санкционная политика Запада неэффективная.

Президент России Владимир Путин на саммите G20 заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, напоминает RT. МИД Литвы считает, что Киев могут втянуть в переговоры, если ВСУ не получат необходимое вооружение от союзников. По прогнозам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, уже весной 2024 года киевский режим решится сесть за стол переговоров с Москвой.

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Несмотря на то, что санкции против России оказались неэффективными, Западу нужно отменить их, чтобы заключить мирное соглашение по Украине. Такое мнение высказала аналитик София Ампгкариан в своей статье для Responsible Statecraft. «Странам Запада необходимо признать тяжелую правду: санкции могут стать необходимой жертвой во время переговоров по заключению мира с Россией», — написала автор статьи. По ее мнению, ограничения против РФ стали доказательством того, что санкционная политика Запада неэффективная. Президент России Владимир Путин на саммите G20 заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, напоминает RT. МИД Литвы считает, что Киев могут втянуть в переговоры, если ВСУ не получат необходимое вооружение от союзников. По прогнозам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, уже весной 2024 года киевский режим решится сесть за стол переговоров с Москвой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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