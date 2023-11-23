Силовики обратились к жителям Миасса из-за погрома на могилах бойцов СВО

Полиция Миасса ищет свидетелей вандализма на могилах бойцов СВО в соцсетях

24 ноября 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Полиция разыскивает очевидцев вандализма в соцсетях Фото: Читатель URA.RU © URA.RU Полиция Миасса разыскивает свидетелей и очевидцев погрома на местном кладбище в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Миассу. «Уважаемые жители и гости Миасса! Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, которые ночью с 21 на 22 ноября на северном кладбище путем поджога повредили могилу участника СВО, а также флаги на других могилах. Просим свидетелей и очевидцев, имеющих записи видеокамер с прилегающих к кладбищу территорий или видеорегистраторов автомобилей, проезжавших мимо в указанный период, на которых могут быть запечатлены кадры огня или задымления, а также всех кто обладает любой информацией о произошедшем незамедлительно обратиться в полицию», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что обращения принимаются по телефонам 8 951 791 98 21, 8 963 475 83 70 или в дежурной части отдела полиции «Северный»: 8 (31513) 54-74-66 или 02-102. По предварительным данным, могилы бойцов СВО были повреждены в ночь с 21 на 22 ноября. По данному факту возбуждено уголовное дело, оно поставлено на контроль главы СКР Александра Бастрыкина. В результате осмотра места происшествия появились первые зацепки.

Полиция Миасса разыскивает свидетелей и очевидцев погрома на местном кладбище в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Миассу. «Уважаемые жители и гости Миасса! Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, которые ночью с 21 на 22 ноября на северном кладбище путем поджога повредили могилу участника СВО, а также флаги на других могилах. Просим свидетелей и очевидцев, имеющих записи видеокамер с прилегающих к кладбищу территорий или видеорегистраторов автомобилей, проезжавших мимо в указанный период, на которых могут быть запечатлены кадры огня или задымления, а также всех кто обладает любой информацией о произошедшем незамедлительно обратиться в полицию», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что обращения принимаются по телефонам 8 951 791 98 21, 8 963 475 83 70 или в дежурной части отдела полиции «Северный»: 8 (31513) 54-74-66 или 02-102. По предварительным данным, могилы бойцов СВО были повреждены в ночь с 21 на 22 ноября. По данному факту возбуждено уголовное дело, оно поставлено на контроль главы СКР Александра Бастрыкина. В результате осмотра места происшествия появились первые зацепки.