Скандальный рэпер выплатит челябинцу свыше 20 тысяч рублей

Рэперу Big Baby Tape присудили отдать челябинцу свыше 20 тысяч рублей за обман

Судебные приставы разыскивают рэпера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский рэпер Big Baby Tape (Егор Ракитин) должен выплатить обманутому при покупке мерча челябинцу свыше 20 тысяч рублей. Правда пока музыкант не торопится выполнять решение суда.

«Решение о взыскании 20 250 рублей принял челябинский суд. Сейчас постановление передано московским приставам, они пытаются обнаружить Ракитина», — сообщает издание SHOT.

По данным издания, челябинский поклонник заказал на сайте музыканта фирменную одежду. Однако по итогу товар так и не пришел, а деньги возвращать отказались. Отец челябинца пошел в суд и выиграл дело.

Журналисты связались с рэпером. На вопрос об интересе со стороны судебных приставов, он ответил, что ничего об этом не знает, закончив фразу ругательством.

Big Baby Tape получил свою долю хайпа после того, как им заинтересовалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она просила силовые и надзорные ведомства Свердловской области проверить музыканта по статье о пропаганде наркотиков. Из-за интереса со стороны силовиков концерты рэпера были отменены.