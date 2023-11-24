Скандальный рэпер выплатит челябинцу свыше 20 тысяч рублей

Рэперу Big Baby Tape присудили отдать челябинцу свыше 20 тысяч рублей за обман
© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада Победы. Челябинск, силовики, пристав, фссп, судебный пристав
Судебные приставы разыскивают рэпера Фото:

Российский рэпер Big Baby Tape (Егор Ракитин) должен выплатить обманутому при покупке мерча челябинцу свыше 20 тысяч рублей. Правда пока музыкант не торопится выполнять решение суда.

«Решение о взыскании 20 250 рублей принял челябинский суд. Сейчас постановление передано московским приставам, они пытаются обнаружить Ракитина», — сообщает издание SHOT.

По данным издания, челябинский поклонник заказал на сайте музыканта фирменную одежду. Однако по итогу товар так и не пришел, а деньги возвращать отказались. Отец челябинца пошел в суд и выиграл дело.

Журналисты связались с рэпером. На вопрос об интересе со стороны судебных приставов, он ответил, что ничего об этом не знает, закончив фразу ругательством.

Big Baby Tape получил свою долю хайпа после того, как им заинтересовалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она просила силовые и надзорные ведомства Свердловской области проверить музыканта по статье о пропаганде наркотиков. Из-за интереса со стороны силовиков концерты рэпера были отменены.

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Российский рэпер Big Baby Tape (Егор Ракитин) должен выплатить обманутому при покупке мерча челябинцу свыше 20 тысяч рублей. Правда пока музыкант не торопится выполнять решение суда. «Решение о взыскании 20 250 рублей принял челябинский суд. Сейчас постановление передано московским приставам, они пытаются обнаружить Ракитина», — сообщает издание SHOT. По данным издания, челябинский поклонник заказал на сайте музыканта фирменную одежду. Однако по итогу товар так и не пришел, а деньги возвращать отказались. Отец челябинца пошел в суд и выиграл дело. Журналисты связались с рэпером. На вопрос об интересе со стороны судебных приставов, он ответил, что ничего об этом не знает, закончив фразу ругательством. Big Baby Tape получил свою долю хайпа после того, как им заинтересовалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она просила силовые и надзорные ведомства Свердловской области проверить музыканта по статье о пропаганде наркотиков. Из-за интереса со стороны силовиков концерты рэпера были отменены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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