Пассажир иномарки из ХМАО погиб при столкновении с грузовиком

В Югорске (ХМАО) в ДТП погиб пассажир автомобиля Honda, столкнувшегося с грузовиком. Telegram-канал Госавтоинспекции ХМАО сообщил, что легковая машина выехала на встречную полосу.
«На улице Кольцевая в Югорске 23-летний водитель, управляя автомобилем Honda, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил столкновение с транспортным средством „Man“, движущимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель Honda получил травмы, его 40-летний пассажир погиб», — указано в публикации.
Ранее URA.RU писало, что в поселке Перегребное Октябрьского района ХМАО в ДТП погиб пассажир автомобиля «Лада Приора». Водитель машины не справился с управлением и налетел на фонарный столб.
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