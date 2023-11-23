23 ноября 2023

Пассажир иномарки из ХМАО погиб при столкновении с грузовиком

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
Смертельное ДТП произошло в Югорске Фото:

В Югорске (ХМАО) в ДТП погиб пассажир автомобиля Honda, столкнувшегося с грузовиком. Telegram-канал Госавтоинспекции ХМАО сообщил, что легковая машина выехала на встречную полосу.

«На улице Кольцевая в Югорске 23-летний водитель, управляя автомобилем Honda, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил столкновение с транспортным средством „Man“, движущимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель Honda получил травмы, его 40-летний пассажир погиб», — указано в публикации.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Перегребное Октябрьского района ХМАО в ДТП погиб пассажир автомобиля «Лада Приора». Водитель машины не справился с управлением и налетел на фонарный столб.

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В Югорске (ХМАО) в ДТП погиб пассажир автомобиля Honda, столкнувшегося с грузовиком. Telegram-канал Госавтоинспекции ХМАО сообщил, что легковая машина выехала на встречную полосу. «На улице Кольцевая в Югорске 23-летний водитель, управляя автомобилем Honda, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил столкновение с транспортным средством „Man“, движущимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель Honda получил травмы, его 40-летний пассажир погиб», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что в поселке Перегребное Октябрьского района ХМАО в ДТП погиб пассажир автомобиля «Лада Приора». Водитель машины не справился с управлением и налетел на фонарный столб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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