Челябинка пожаловалась Бастрыкину на затянутое расследование гибели ее внучки

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела Фото:

Жительница Челябинска области пожаловалась главе СКР Александру Бастрыкину на неполноту и затянутость расследования уголовного дела о гибели ее внучки, которая попала под колеса поезда. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

«Жительница Челябинской области обратилась к Бастрыкину, выразив несогласие с ходом установления обстоятельств смерти ее 16-летней внучки. В марте 2021 года на нерегулируемом пешеходном переходе на железнодорожной станции в Чебаркуле девочка попала под поезд. Женщина указывает на неполноту и затяжной характер расследования уголовного дела», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что ранее Бастрыкин поручал докладывать о ходе расследования данного происшествия. Он потребовал у и. о. руководителя Центрального межрегионального следственном управлении на транспорте СКР Александра Перепелицына доклад о ходе и результатах расследования с учетом доводов из обращения. В управлении продолжают устанавливать обстоятельства гибели, проводится ряд судебных экспертиз.

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Жительница Челябинска области пожаловалась главе СКР Александру Бастрыкину на неполноту и затянутость расследования уголовного дела о гибели ее внучки, которая попала под колеса поезда. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе ведомства. «Жительница Челябинской области обратилась к Бастрыкину, выразив несогласие с ходом установления обстоятельств смерти ее 16-летней внучки. В марте 2021 года на нерегулируемом пешеходном переходе на железнодорожной станции в Чебаркуле девочка попала под поезд. Женщина указывает на неполноту и затяжной характер расследования уголовного дела», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что ранее Бастрыкин поручал докладывать о ходе расследования данного происшествия. Он потребовал у и. о. руководителя Центрального межрегионального следственном управлении на транспорте СКР Александра Перепелицына доклад о ходе и результатах расследования с учетом доводов из обращения. В управлении продолжают устанавливать обстоятельства гибели, проводится ряд судебных экспертиз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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