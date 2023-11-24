Челябинка пожаловалась Бастрыкину на затянутое расследование гибели ее внучки

24 ноября 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительница Челябинска области пожаловалась главе СКР Александру Бастрыкину на неполноту и затянутость расследования уголовного дела о гибели ее внучки, которая попала под колеса поезда. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе ведомства. «Жительница Челябинской области обратилась к Бастрыкину, выразив несогласие с ходом установления обстоятельств смерти ее 16-летней внучки. В марте 2021 года на нерегулируемом пешеходном переходе на железнодорожной станции в Чебаркуле девочка попала под поезд. Женщина указывает на неполноту и затяжной характер расследования уголовного дела», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что ранее Бастрыкин поручал докладывать о ходе расследования данного происшествия. Он потребовал у и. о. руководителя Центрального межрегионального следственном управлении на транспорте СКР Александра Перепелицына доклад о ходе и результатах расследования с учетом доводов из обращения. В управлении продолжают устанавливать обстоятельства гибели, проводится ряд судебных экспертиз.

Жительница Челябинска области пожаловалась главе СКР Александру Бастрыкину на неполноту и затянутость расследования уголовного дела о гибели ее внучки, которая попала под колеса поезда. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе ведомства. «Жительница Челябинской области обратилась к Бастрыкину, выразив несогласие с ходом установления обстоятельств смерти ее 16-летней внучки. В марте 2021 года на нерегулируемом пешеходном переходе на железнодорожной станции в Чебаркуле девочка попала под поезд. Женщина указывает на неполноту и затяжной характер расследования уголовного дела», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что ранее Бастрыкин поручал докладывать о ходе расследования данного происшествия. Он потребовал у и. о. руководителя Центрального межрегионального следственном управлении на транспорте СКР Александра Перепелицына доклад о ходе и результатах расследования с учетом доводов из обращения. В управлении продолжают устанавливать обстоятельства гибели, проводится ряд судебных экспертиз.