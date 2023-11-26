26 ноября 2023
25 ноября 2023

Из глубокой челябинской пещеры достали парня и девушку

© Служба новостей «URA.RU»
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«Малая экологическая тропа» в Катав-Ивановском районе у села Серпиевка. Пещера. Челябинск, пещера, грот, спелеология
Сложная спасательная операция закончилась успешно (фото из архива) Фото:

Из глубины пещеры Сухая Атя в Ашинском районе (Челябинская область) спасатели сумели извлечь парня и девушку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

«Закончилась спасательная операция. Из глубокой пещеры Сухая Атя извлечены два человека», — пишет telegram-канал регионального МЧС.

По сообщению спасателей, трое молодых людей решили обследовать одну из пещер в Ашинском районе. Внутри пещеры молодой человек и девушка провалились на глубину восьми метров.

Третий товарищ смог вызвать экстренные службы. К месту вызова прибыли сотрудники МЧС, медики, полиция и волонтеры. Когда двух пострадавших достали из пещеры — их передали медицинским работникам для осмотра.

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Из глубины пещеры Сухая Атя в Ашинском районе (Челябинская область) спасатели сумели извлечь парня и девушку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону. «Закончилась спасательная операция. Из глубокой пещеры Сухая Атя извлечены два человека», — пишет telegram-канал регионального МЧС. По сообщению спасателей, трое молодых людей решили обследовать одну из пещер в Ашинском районе. Внутри пещеры молодой человек и девушка провалились на глубину восьми метров. Третий товарищ смог вызвать экстренные службы. К месту вызова прибыли сотрудники МЧС, медики, полиция и волонтеры. Когда двух пострадавших достали из пещеры — их передали медицинским работникам для осмотра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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