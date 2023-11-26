Из глубокой челябинской пещеры достали парня и девушку

Сложная спасательная операция закончилась успешно (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из глубины пещеры Сухая Атя в Ашинском районе (Челябинская область) спасатели сумели извлечь парня и девушку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

«Закончилась спасательная операция. Из глубокой пещеры Сухая Атя извлечены два человека», — пишет telegram-канал регионального МЧС.

По сообщению спасателей, трое молодых людей решили обследовать одну из пещер в Ашинском районе. Внутри пещеры молодой человек и девушка провалились на глубину восьми метров.

Третий товарищ смог вызвать экстренные службы. К месту вызова прибыли сотрудники МЧС, медики, полиция и волонтеры. Когда двух пострадавших достали из пещеры — их передали медицинским работникам для осмотра.