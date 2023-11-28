В известном свердловском медцентре увольняются врачи — из-за начальства

28 ноября 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

Четыре сотрудника по ЛФК покинули ребцентр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из главного реабилитационного центра Екатеринбурга «Озеро Чусовское» уволились все сотрудники отделения физических методов реабилитации. Об этом журналисту URA.RU рассказал источник в медучреждении. «За последние несколько месяцев все специалисты по ЛФК (лечебная физическая культура) написали заявления на увольнение. В отделении было четыре человека, и на сегодняшний день все четверо уволены. Фактически они ушли по собственному желанию, но на деле медики покинули больницу из-за нерабочей обстановки, которая, по мнению ушедших, возникла из-за некоторых действий главврача Андрея Патрикеева», — отметил собеседник агентства. Сам Патрикеев на звонок корреспондента не ответил. Он возглавил медцентр в 2021 году. Прежде Патрикеев занимал руководящие должности в различных структурах на территории «тюменской матрешки». «В отделение [ЛФК] осенью принято четыре сотрудника. В ноябре по личным причинам уволились по собственному желанию двое (не четверо). Медицинская помощь специалистами отделения оказывается в постоянном режиме, квалифицированно, в полном объеме», — прокомментировали URA.RU в областном минздраве.

Из главного реабилитационного центра Екатеринбурга «Озеро Чусовское» уволились все сотрудники отделения физических методов реабилитации. Об этом журналисту URA.RU рассказал источник в медучреждении. «За последние несколько месяцев все специалисты по ЛФК (лечебная физическая культура) написали заявления на увольнение. В отделении было четыре человека, и на сегодняшний день все четверо уволены. Фактически они ушли по собственному желанию, но на деле медики покинули больницу из-за нерабочей обстановки, которая, по мнению ушедших, возникла из-за некоторых действий главврача Андрея Патрикеева», — отметил собеседник агентства. Сам Патрикеев на звонок корреспондента не ответил. Он возглавил медцентр в 2021 году. Прежде Патрикеев занимал руководящие должности в различных структурах на территории «тюменской матрешки». «В отделение [ЛФК] осенью принято четыре сотрудника. В ноябре по личным причинам уволились по собственному желанию двое (не четверо). Медицинская помощь специалистами отделения оказывается в постоянном режиме, квалифицированно, в полном объеме», — прокомментировали URA.RU в областном минздраве.