Глава СК заинтересовался ДТП в Свердловской области, где перевернулся автобус

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
В Свердловской области начали проверку по факту ДТП Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по делу о ДТП под Нижним Тагилом, в котором рейсовый автобус №506 с пассажирами слетел с трассы и опрокинулся. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе доследственной проверки», — пишет telegram-канал «Следком». Следственными органами СК России по региону организована процессуальная проверка.

Рейсовый автобус №506 сообщением аэропорт «Кольцово — Нижний Тагил» улетел в кювет. В салоне находились 12 пассажиров, двух из них госпитализировали. Полиция Нижнего Тагила начала проверку, по итогам которой будет принято решение.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по делу о ДТП под Нижним Тагилом, в котором рейсовый автобус №506 с пассажирами слетел с трассы и опрокинулся. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе доследственной проверки», — пишет telegram-канал «Следком». Следственными органами СК России по региону организована процессуальная проверка. Рейсовый автобус №506 сообщением аэропорт «Кольцово — Нижний Тагил» улетел в кювет. В салоне находились 12 пассажиров, двух из них госпитализировали. Полиция Нижнего Тагила начала проверку, по итогам которой будет принято решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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