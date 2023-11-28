Глава СК заинтересовался ДТП в Свердловской области, где перевернулся автобус

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по делу о ДТП под Нижним Тагилом, в котором рейсовый автобус №506 с пассажирами слетел с трассы и опрокинулся. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе доследственной проверки», — пишет telegram-канал «Следком». Следственными органами СК России по региону организована процессуальная проверка.
Рейсовый автобус №506 сообщением аэропорт «Кольцово — Нижний Тагил» улетел в кювет. В салоне находились 12 пассажиров, двух из них госпитализировали. Полиция Нижнего Тагила начала проверку, по итогам которой будет принято решение.
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