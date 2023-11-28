Жители Челябинска 29 ноября массово пожаловались главе города Наталье Котовой на скользкие улицы. Челябинцы в соцсетях попросили коммунальные службы очистить тротуары ото льда.
«Посыпьте, а лучше почистите тротуары по всему городу! Ходить невозможно, а летать не умеем», — пишет челябинка Вера Г. в сообществе «Пусть Котова знает» в соцсети «ВКонтакте».
Челябинцы сообщили, во всех районах города невозможно пройти до остановок, магазинов, школ и детских садов. Так, ледяным препятствием стала дорога между двумя садиками на улице Куйбышева, 7, тротуары на улицах Островского, Краснознаменная, Чайковского, Салютная, Горского, героев Танкограда, Комсомольскому проспекту, Молдавской и многим другим.
Ранее синоптики предупреждали жителей региона о ледяном дожде. Из-за гололеда в Карталинском районе отменили занятия в школах. А жители Нагайбакского района поделились старинным лайфхаком, как не падать на скользкой поверхности.
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