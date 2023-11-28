28 ноября 2023

Жители Челябинска массово жалуются на скользкие улицы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед, гололедица. Челябинск, тротуар, пешеход, ступени, гололед, гололедица
По улицам Челябинска с трудом можно дойти из-за гололеда Фото:

Жители Челябинска 29 ноября массово пожаловались главе города Наталье Котовой на скользкие улицы. Челябинцы в соцсетях попросили коммунальные службы очистить тротуары ото льда.

«Посыпьте, а лучше почистите тротуары по всему городу! Ходить невозможно, а летать не умеем», — пишет челябинка Вера Г. в сообществе «Пусть Котова знает» в соцсети «ВКонтакте».

Челябинцы сообщили, во всех районах города невозможно пройти до остановок, магазинов, школ и детских садов. Так, ледяным препятствием стала дорога между двумя садиками на улице Куйбышева, 7, тротуары на улицах Островского, Краснознаменная, Чайковского, Салютная, Горского, героев Танкограда, Комсомольскому проспекту, Молдавской и многим другим.

Ранее синоптики предупреждали жителей региона о ледяном дожде. Из-за гололеда в Карталинском районе отменили занятия в школах. А жители Нагайбакского района поделились старинным лайфхаком, как не падать на скользкой поверхности.

Гололед, гололедица. Челябинск
Фото:
Гололед, гололедица. Челябинск
Фото:
Гололед, гололедица. Челябинск
Фото:

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Жители Челябинска 29 ноября массово пожаловались главе города Наталье Котовой на скользкие улицы. Челябинцы в соцсетях попросили коммунальные службы очистить тротуары ото льда. «Посыпьте, а лучше почистите тротуары по всему городу! Ходить невозможно, а летать не умеем», — пишет челябинка Вера Г. в сообществе «Пусть Котова знает» в соцсети «ВКонтакте». Челябинцы сообщили, во всех районах города невозможно пройти до остановок, магазинов, школ и детских садов. Так, ледяным препятствием стала дорога между двумя садиками на улице Куйбышева, 7, тротуары на улицах Островского, Краснознаменная, Чайковского, Салютная, Горского, героев Танкограда, Комсомольскому проспекту, Молдавской и многим другим. Ранее синоптики предупреждали жителей региона о ледяном дожде. Из-за гололеда в Карталинском районе отменили занятия в школах. А жители Нагайбакского района поделились старинным лайфхаком, как не падать на скользкой поверхности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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