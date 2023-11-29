Эстония заявила о готовности закрыть границу с Россией вслед за Финляндией

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Эстония, Таллин, эстония, Таллин
Эстония готова поддержать Финляндию в вопросе закрытия границ, заявил Маргус Цахна Фото:

Эстония может закрыть свою границу с Россией вместе с Финляндией в случае необходимости. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна.

«Мы готовы закрыть границы, если будет в этом необходимость», — передает слова Цахны официальный сайт НАТО. Он добавил, что страна рассмотрит возможность поддержки Финляндии, которая уже полностью закрыла свою границу с Россией.

Финляндия закрывает все пункты пересечения границы с Россией для лиц, ищущих убежище, до 13 декабря. Примечательно, что мигранты смогут пересекать границу только через морские пути или воздушное пространство.

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Эстония может закрыть свою границу с Россией вместе с Финляндией в случае необходимости. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна. «Мы готовы закрыть границы, если будет в этом необходимость», — передает слова Цахны официальный сайт НАТО. Он добавил, что страна рассмотрит возможность поддержки Финляндии, которая уже полностью закрыла свою границу с Россией. Финляндия закрывает все пункты пересечения границы с Россией для лиц, ищущих убежище, до 13 декабря. Примечательно, что мигранты смогут пересекать границу только через морские пути или воздушное пространство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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