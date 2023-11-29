Эстония заявила о готовности закрыть границу с Россией вслед за Финляндией

29 ноября 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Эстония готова поддержать Финляндию в вопросе закрытия границ, заявил Маргус Цахна Фото: Виталий Страхов © URA.RU Эстония может закрыть свою границу с Россией вместе с Финляндией в случае необходимости. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна. «Мы готовы закрыть границы, если будет в этом необходимость», — передает слова Цахны официальный сайт НАТО. Он добавил, что страна рассмотрит возможность поддержки Финляндии, которая уже полностью закрыла свою границу с Россией. Финляндия закрывает все пункты пересечения границы с Россией для лиц, ищущих убежище, до 13 декабря. Примечательно, что мигранты смогут пересекать границу только через морские пути или воздушное пространство.

Эстония может закрыть свою границу с Россией вместе с Финляндией в случае необходимости. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна. «Мы готовы закрыть границы, если будет в этом необходимость», — передает слова Цахны официальный сайт НАТО. Он добавил, что страна рассмотрит возможность поддержки Финляндии, которая уже полностью закрыла свою границу с Россией. Финляндия закрывает все пункты пересечения границы с Россией для лиц, ищущих убежище, до 13 декабря. Примечательно, что мигранты смогут пересекать границу только через морские пути или воздушное пространство.