Эстония заявила о готовности закрыть границу с Россией вслед за Финляндией

Эстония готова поддержать Финляндию в вопросе закрытия границ, заявил Маргус Цахна
Эстония может закрыть свою границу с Россией вместе с Финляндией в случае необходимости. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна.
«Мы готовы закрыть границы, если будет в этом необходимость», —
Финляндия закрывает все пункты пересечения границы с Россией для лиц, ищущих убежище, до 13 декабря. Примечательно, что мигранты смогут пересекать границу только через морские пути или воздушное пространство.
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