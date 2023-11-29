Гендиректора челябинского гандбольного клуба признали врагом Украины

30 ноября 2023 в 07:44 Размер текста - 17 +

Андрей Косачев поддержал участников спецоперации Фото: Сергей Русанов © URA.RU Гендиректора челябинского гандбольного клуба «Динамо-Сунгуль» Андрея Косачева на Украине официально признали врагом страны. Его фамилия за поддержку специальной военной операции (СВО) опубликована на сайте украинского центра «Миротворец», который оправдывает преступления киевского режима. «Андрей Косачев — генеральный директор АНО «Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль». Покушается на территориальную целостность Украины», — заявляет сайт «Миротворец». Судя по записи, Косачева внесли в базу данных «Миротворца» 26 ноября. Украинский ресурс обвиняет спортсмена и руководителя клуба в поддержке СВО. На странице «Динамо-Сунгуль» в социальной сети во «ВКонтакте» Косачев год назад опубликовал слова поддержки в адрес российских бойцов и пожелал им скорейшего возвращения домой. Косачев занимает должность генерального директора ГК «Динамо-Сунгуль» с июня 2022 года. До этого работал в подведомственном региональному Минспорту учреждении — Центре спортивной подготовки зимних видов спорта. В прошлом Косачев на профессиональном уровне занимался гандболом и выступал за челябинскую команду.

Гендиректора челябинского гандбольного клуба «Динамо-Сунгуль» Андрея Косачева на Украине официально признали врагом страны. Его фамилия за поддержку специальной военной операции (СВО) опубликована на сайте украинского центра «Миротворец», который оправдывает преступления киевского режима. «Андрей Косачев — генеральный директор АНО «Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль». Покушается на территориальную целостность Украины», — заявляет сайт «Миротворец». Судя по записи, Косачева внесли в базу данных «Миротворца» 26 ноября. Украинский ресурс обвиняет спортсмена и руководителя клуба в поддержке СВО. На странице «Динамо-Сунгуль» в социальной сети во «ВКонтакте» Косачев год назад опубликовал слова поддержки в адрес российских бойцов и пожелал им скорейшего возвращения домой. Косачев занимает должность генерального директора ГК «Динамо-Сунгуль» с июня 2022 года. До этого работал в подведомственном региональному Минспорту учреждении — Центре спортивной подготовки зимних видов спорта. В прошлом Косачев на профессиональном уровне занимался гандболом и выступал за челябинскую команду.