29 ноября 2023

Гендиректора челябинского гандбольного клуба признали врагом Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Косачев поддержал участников спецоперации Фото:

Гендиректора челябинского гандбольного клуба «Динамо-Сунгуль» Андрея Косачева на Украине официально признали врагом страны. Его фамилия за поддержку специальной военной операции (СВО) опубликована на сайте украинского центра «Миротворец», который оправдывает преступления киевского режима.

«Андрей Косачев — генеральный директор АНО «Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль». Покушается на территориальную целостность Украины», — заявляет сайт «Миротворец».

Судя по записи, Косачева внесли в базу данных «Миротворца» 26 ноября. Украинский ресурс обвиняет спортсмена и руководителя клуба в поддержке СВО. На странице «Динамо-Сунгуль» в социальной сети во «ВКонтакте» Косачев год назад опубликовал слова поддержки в адрес российских бойцов и пожелал им скорейшего возвращения домой.

Косачев занимает должность генерального директора ГК «Динамо-Сунгуль» с июня 2022 года. До этого работал в подведомственном региональному Минспорту учреждении — Центре спортивной подготовки зимних видов спорта. В прошлом Косачев на профессиональном уровне занимался гандболом и выступал за челябинскую команду.

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Гендиректора челябинского гандбольного клуба «Динамо-Сунгуль» Андрея Косачева на Украине официально признали врагом страны. Его фамилия за поддержку специальной военной операции (СВО) опубликована на сайте украинского центра «Миротворец», который оправдывает преступления киевского режима. «Андрей Косачев — генеральный директор АНО «Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль». Покушается на территориальную целостность Украины», — заявляет сайт «Миротворец». Судя по записи, Косачева внесли в базу данных «Миротворца» 26 ноября. Украинский ресурс обвиняет спортсмена и руководителя клуба в поддержке СВО. На странице «Динамо-Сунгуль» в социальной сети во «ВКонтакте» Косачев год назад опубликовал слова поддержки в адрес российских бойцов и пожелал им скорейшего возвращения домой. Косачев занимает должность генерального директора ГК «Динамо-Сунгуль» с июня 2022 года. До этого работал в подведомственном региональному Минспорту учреждении — Центре спортивной подготовки зимних видов спорта. В прошлом Косачев на профессиональном уровне занимался гандболом и выступал за челябинскую команду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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