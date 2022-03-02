Двум челябинским спортсменкам запретили участие в Паралимпиаде

Дарья Щукина и Ольга Беляк находятся на Паралимпиаде в Пекине (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинские спортсменки Дарья Щукина и Ольга Беляк не смогут выступить в Паралимпиаде-2022 в Пекине из-за запрета Международного паралимпийского комитета (МПК). Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства по физической культуре и спорта Челябинской области, спортсменки в данный момент находятся в Пекине.

«Вчера челябинские керлингистки Дарья Щукина и Ольга Беляк вылетели в Пекин для участия в Паралимпиаде-2022. Мы возмущены решением МПК отстранить наших спортсменов. Оно противоречит духу олимпийского движения. Спортсмены в течение четырех лет целенаправленно готовились к своим главным стартам и борьбе за паралимпийские награды. Отобрать у них мечту за день до открытия Паралимпийских игр — это несправедливо», — отметили URA.RU в региональном минспорта.

Международный паралимпийский комитета (МПК) 3 марта заявил, что Россия и Белоруссия не смогут принять участие в Паралимпиаде-2022 в Пекине из-за спецоперации на Украине. В пресс-службе паралимпийского комитета РФ (ПКР) URA.RU сообщили, что решение МПК совершенно необосновано. Оно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов. В ПКР оставляют за собой право отстаивать интересы российских паралимпийцев в спортивных и судебных инстанциях.

«Сердце кровью обливается. Только что разговаривал с Ольгой Беляк. Она вместе с Дарьей Щукиной на тренировке, и спортсменки еще ничего не знают. Я не стал их расстраивать и говорить, что появилась информация, что МПК принял решение отстранить россиян от Паралимпиады, поскольку надеюсь, что это решение поменяется», — рассказал URA.RU директор регионального центра спортивной подготовки по зимним видам спорта Челябинской области Андрей Косачев.

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