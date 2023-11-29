В Миассе (Челябинская область) в результате столкновения автомобилей на скользкой трассе три человека получили множественные переломы и травмы жизненно важных органов. Об этом URA.RU сообщили 30 ноября в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.
«На втором километре Миасского тракта, недалеко от поселка Лесной, из-за ошибки, допущенной во время выполнения маневра в сложных погодных и, произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадало три человека. Пассажир и водитель „Киа Пиканто“ и водитель „Хендай“ получили множественные переломы, затрагивающие жизненно важные органы, тупые травмы», — уточнили в пресс-центре.
Спасатели Миасского отряда ПСС и пожарной охраны при помощи спинального щита эвакуировали пострадавших из автомобилей и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. В поисково-спасательной службе напоминают о том, что 30 ноября сохраняются сложные погодные условия, при которых водителям необходимо сохранять предельную концентрацию за рулем и избегать рискованных маневров.
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