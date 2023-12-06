Из-за ясной погоды и сильных морозов пермяки могут наблюдать необычное природное явление — гало. Фотографией двойного солнца с URA.RU поделились читатели
«Прямо сейчас над городом эффект гало, как будто бы сразу два Солнца в небе. Очень красивое зрелище», — делится эмоциями читатель URA.RU
Гало — достаточно редкое и красивое атмосферное явление, которое образуется из-за преломления света в облаке ледяных кристалликов. Такой ореол может появляться не только вокруг солнца, но и любого источника света. Ночью эффект гало можно наблюдать вокруг уличных фонарей и луны. Гало бывает в форме круга, дуги и световых столбов.
Ранее URA.RU уже писало о редком явлении в морозном небе. В Перми появилась зимняя радуга.
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