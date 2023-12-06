06 декабря 2023

В небе над Пермью появились два солнца. Фото

С приходом аномальных морозов в небе над Пермью появилось гало
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Санкт-Петербурга, зима, санкт-петербург, река нева, солнечное гало, гало
В Перми можно наблюдать эффект гало Фото:

Из-за ясной погоды и сильных морозов пермяки могут наблюдать необычное природное явление — гало. Фотографией двойного солнца с URA.RU поделились читатели

«Прямо сейчас над городом эффект гало, как будто бы сразу два Солнца в небе. Очень красивое зрелище», — делится эмоциями читатель URA.RU

Гало — достаточно редкое и красивое атмосферное явление, которое образуется из-за преломления света в облаке ледяных кристалликов. Такой ореол может появляться не только вокруг солнца, но и любого источника света. Ночью эффект гало можно наблюдать вокруг уличных фонарей и луны. Гало бывает в форме круга, дуги и световых столбов.

Ранее URA.RU уже писало о редком явлении в морозном небе. В Перми появилась зимняя радуга.

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Из-за ясной погоды и сильных морозов пермяки могут наблюдать необычное природное явление — гало. Фотографией двойного солнца с URA.RU поделились читатели «Прямо сейчас над городом эффект гало, как будто бы сразу два Солнца в небе. Очень красивое зрелище», — делится эмоциями читатель URA.RU Гало — достаточно редкое и красивое атмосферное явление, которое образуется из-за преломления света в облаке ледяных кристалликов. Такой ореол может появляться не только вокруг солнца, но и любого источника света. Ночью эффект гало можно наблюдать вокруг уличных фонарей и луны. Гало бывает в форме круга, дуги и световых столбов. Ранее URA.RU уже писало о редком явлении в морозном небе. В Перми появилась зимняя радуга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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