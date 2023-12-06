Природа В небе над Пермью появились два солнца. Фото С приходом аномальных морозов в небе над Пермью появилось гало 07 декабря 2023 в 12:47 Размер текста - 17 + В Перми можно наблюдать эффект гало Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за ясной погоды и сильных морозов пермяки могут наблюдать необычное природное явление — гало. Фотографией двойного солнца с URA.RU поделились читатели «Прямо сейчас над городом эффект гало, как будто бы сразу два Солнца в небе. Очень красивое зрелище», — делится эмоциями читатель URA.RU Гало — достаточно редкое и красивое атмосферное явление, которое образуется из-за преломления света в облаке ледяных кристалликов. Такой ореол может появляться не только вокруг солнца, но и любого источника света. Ночью эффект гало можно наблюдать вокруг уличных фонарей и луны. Гало бывает в форме круга, дуги и световых столбов. Ранее URA.RU уже писало о редком явлении в морозном небе. В Перми появилась зимняя радуга. Из-за ясной погоды и сильных морозов пермяки могут наблюдать необычное природное явление — гало. Фотографией двойного солнца с URA.RU поделились читатели «Прямо сейчас над городом эффект гало, как будто бы сразу два Солнца в небе. Очень красивое зрелище», — делится эмоциями читатель URA.RU Гало — достаточно редкое и красивое атмосферное явление, которое образуется из-за преломления света в облаке ледяных кристалликов. Такой ореол может появляться не только вокруг солнца, но и любого источника света. Ночью эффект гало можно наблюдать вокруг уличных фонарей и луны. Гало бывает в форме круга, дуги и световых столбов. Ранее URA.RU уже писало о редком явлении в морозном небе. В Перми появилась зимняя радуга. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям