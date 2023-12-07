Ресторатор из Челябинска рассказал о проблемах с качеством продуктов в регионах. Видео

Ресторатор Шарпов: в Челябинск не всегда привозят качественные продукты

07 декабря 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Шефам приходится долго отбирать продукты из-за климата и дальности региона, сообщил Шапров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске заведения общепита испытывают трудности с поиском качественных продуктов. О том, как выходят из ситуации рестораторы, рассказал владелец гастропаба «Дабл Эль» Кирилл Шапров. «Важная особенность работы в регионах — к нам не всегда приезжают качественные продукты. Приходится выбирать из того, что есть. Здесь профессионализм шеф-повара имеет большое значение», — заявил Шапров корреспонденту URA.RU. Ресторатор также отметил: особенно позитивно складывается ситуация летом. В сезон у шефов есть возможность покупать спелые фермерские овощи, которые отличаются от товаров из сетевых магазинов в лучшую сторону. Сложность же состоит в холодном климате региона и дальности от столицы. Это один из факторов появления сезонных меню. За последние восемь лет население забыло о том, что такое аутентичные импортные продукты, считает Шапров. Вкусовые предпочтения развились с этой особенностью. Владелец гастропаба уточнил, что в России есть качественные предложения, но они стоят так же дорого, как и импортные продукты.

В Челябинске заведения общепита испытывают трудности с поиском качественных продуктов. О том, как выходят из ситуации рестораторы, рассказал владелец гастропаба «Дабл Эль» Кирилл Шапров. «Важная особенность работы в регионах — к нам не всегда приезжают качественные продукты. Приходится выбирать из того, что есть. Здесь профессионализм шеф-повара имеет большое значение», — заявил Шапров корреспонденту URA.RU. Ресторатор также отметил: особенно позитивно складывается ситуация летом. В сезон у шефов есть возможность покупать спелые фермерские овощи, которые отличаются от товаров из сетевых магазинов в лучшую сторону. Сложность же состоит в холодном климате региона и дальности от столицы. Это один из факторов появления сезонных меню. За последние восемь лет население забыло о том, что такое аутентичные импортные продукты, считает Шапров. Вкусовые предпочтения развились с этой особенностью. Владелец гастропаба уточнил, что в России есть качественные предложения, но они стоят так же дорого, как и импортные продукты.