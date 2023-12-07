В Челябинске заведения общепита испытывают трудности с поиском качественных продуктов. О том, как выходят из ситуации рестораторы, рассказал владелец гастропаба «Дабл Эль» Кирилл Шапров.
«Важная особенность работы в регионах — к нам не всегда приезжают качественные продукты. Приходится выбирать из того, что есть. Здесь профессионализм шеф-повара имеет большое значение», — заявил Шапров корреспонденту URA.RU.
Ресторатор также отметил: особенно позитивно складывается ситуация летом. В сезон у шефов есть возможность покупать спелые фермерские овощи, которые отличаются от товаров из сетевых магазинов в лучшую сторону. Сложность же состоит в холодном климате региона и дальности от столицы. Это один из факторов появления сезонных меню.
За последние восемь лет население забыло о том, что такое аутентичные импортные продукты, считает Шапров. Вкусовые предпочтения развились с этой особенностью. Владелец гастропаба уточнил, что в России есть качественные предложения, но они стоят так же дорого, как и импортные продукты.
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