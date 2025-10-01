Politico: три европейских страны выступили против приема новых членов в ЕС

Politico: Франция, Нидерланды и Греция выступили против приема новых членов в ЕС
Франция, Нидерланды и Греция выступают против голосования квалифицированным большинством, пишет Politico
Франция, Нидерланды и Греция выступили против введения голосования квалифицированным большинством при принятии новых членов в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«По словам трех дипломатов ЕС и представителя администрации президента Франции, план сталкивается с сопротивлением со стороны ряда стран ЕС, включая Францию, Нидерланды и Грецию, и вряд ли получит широкое одобрение в Дании», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте Politico.

Согласно информации издания, указанные государства выражают несогласие, поскольку после внесения изменений в процедуру у них не останется возможности блокировать заявки, которые, по их мнению, представляют собой проблему. Также отмечается, что в преддверии саммита руководителей стран Евросоюза, который пройдет 1 октября в Копенгагене, председатель ЕС Антониу Кошта предпринял усилия по убеждению лидеров государств объединения. Он предложил найти обход наложенному на вступление в Европейский союз Украины права вето и рассмотрению других приостановленных заявок на членство. Инициатива Косты предусматривает возможность вступления в ЕС не только для Украины, но и для Молдавии, поскольку рассмотрение их кандидатур взаимосвязано, говорится в материале издания.

