Обвиняемая в убийстве младенца челябинка пыталась выйти из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наручники, арест, заключение, наручники
Женщину оставили в СИЗО до 22 января Фото:

Жительница Златоуста (Челябинская область), которую обвиняют в убийстве собственного ребенка, пыталась выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, решение о содержании ее под стражей оставили без изменений.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемой. Постановление Златоустовского горсуда от 24 ноября, которым обвиняемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 22 января 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что адвокат просил суд отменить постановление суда первой инстанции. Избрать в отношении своего клиента более мягкую меру пресечения.

Инцидент произошел 22 ноября. Изначально о нем рассказала первый вице-губернатор области Ирина Гехт. Сначала в смерти младенца подозревали отца ребенка. После же у следствия появились данные о причастности к убийству матери. Она была задержана и отправлена в СИЗО.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Златоуста (Челябинская область), которую обвиняют в убийстве собственного ребенка, пыталась выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, решение о содержании ее под стражей оставили без изменений. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемой. Постановление Златоустовского горсуда от 24 ноября, которым обвиняемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 22 января 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что адвокат просил суд отменить постановление суда первой инстанции. Избрать в отношении своего клиента более мягкую меру пресечения. Инцидент произошел 22 ноября. Изначально о нем рассказала первый вице-губернатор области Ирина Гехт. Сначала в смерти младенца подозревали отца ребенка. После же у следствия появились данные о причастности к убийству матери. Она была задержана и отправлена в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...