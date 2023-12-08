Обвиняемая в убийстве младенца челябинка пыталась выйти из СИЗО

08 декабря 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Женщину оставили в СИЗО до 22 января Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительница Златоуста (Челябинская область), которую обвиняют в убийстве собственного ребенка, пыталась выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, решение о содержании ее под стражей оставили без изменений. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемой. Постановление Златоустовского горсуда от 24 ноября, которым обвиняемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 22 января 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что адвокат просил суд отменить постановление суда первой инстанции. Избрать в отношении своего клиента более мягкую меру пресечения. Инцидент произошел 22 ноября. Изначально о нем рассказала первый вице-губернатор области Ирина Гехт. Сначала в смерти младенца подозревали отца ребенка. После же у следствия появились данные о причастности к убийству матери. Она была задержана и отправлена в СИЗО.

Жительница Златоуста (Челябинская область), которую обвиняют в убийстве собственного ребенка, пыталась выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, решение о содержании ее под стражей оставили без изменений. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемой. Постановление Златоустовского горсуда от 24 ноября, которым обвиняемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 22 января 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что адвокат просил суд отменить постановление суда первой инстанции. Избрать в отношении своего клиента более мягкую меру пресечения. Инцидент произошел 22 ноября. Изначально о нем рассказала первый вице-губернатор области Ирина Гехт. Сначала в смерти младенца подозревали отца ребенка. После же у следствия появились данные о причастности к убийству матери. Она была задержана и отправлена в СИЗО.