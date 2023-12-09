Герой ДНР Жога признался, что нарушил устав, обратившись к Путину

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, жога
Артем Жога признался, что обратился к Владимиру Путину не по уставу Фото:

Герой ДНР, председатель Народного совета республики Артем Жога обратился к президенту России Владимиру Путину в неуставной форме. В этом он признался в разговоре с журналистами.

«Я даже сам не знал, что у меня будет возможность обратить на себя внимание Владимира Путина. <…> Я нарушил все протоколы, обратился к верховному главнокомандующему как-то в неуставной форме, будем так выражаться», — сказал Артем Жога в разговоре с РИА Новости.

Накануне в Кремле прошла церемония вручения медалей «Золотая звезда». Там между российским президентом и Жогой состоялся разговор, в ходе которого последний попросил Путина принять участие в предстоящей президентской гонке, на что текущий глава государства дал свое согласие, передает РАПСИ. Участие Путина поднимет боевой дух солдатам спецоперации на Украине, уверен Артем Жога. Президентские выборы пройдут в РФ в марте 2024 года.

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Герой ДНР, председатель Народного совета республики Артем Жога обратился к президенту России Владимиру Путину в неуставной форме. В этом он признался в разговоре с журналистами. «Я даже сам не знал, что у меня будет возможность обратить на себя внимание Владимира Путина. <…> Я нарушил все протоколы, обратился к верховному главнокомандующему как-то в неуставной форме, будем так выражаться», — сказал Артем Жога в разговоре с РИА Новости. Накануне в Кремле прошла церемония вручения медалей «Золотая звезда». Там между российским президентом и Жогой состоялся разговор, в ходе которого последний попросил Путина принять участие в предстоящей президентской гонке, на что текущий глава государства дал свое согласие, передает РАПСИ. Участие Путина поднимет боевой дух солдатам спецоперации на Украине, уверен Артем Жога. Президентские выборы пройдут в РФ в марте 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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