Герой ДНР Жога признался, что нарушил устав, обратившись к Путину

09 декабря 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Артем Жога признался, что обратился к Владимиру Путину не по уставу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Герой ДНР, председатель Народного совета республики Артем Жога обратился к президенту России Владимиру Путину в неуставной форме. В этом он признался в разговоре с журналистами. «Я даже сам не знал, что у меня будет возможность обратить на себя внимание Владимира Путина. <…> Я нарушил все протоколы, обратился к верховному главнокомандующему как-то в неуставной форме, будем так выражаться», — сказал Артем Жога в разговоре с РИА Новости. Накануне в Кремле прошла церемония вручения медалей «Золотая звезда». Там между российским президентом и Жогой состоялся разговор, в ходе которого последний попросил Путина принять участие в предстоящей президентской гонке, на что текущий глава государства дал свое согласие, передает РАПСИ. Участие Путина поднимет боевой дух солдатам спецоперации на Украине, уверен Артем Жога. Президентские выборы пройдут в РФ в марте 2024 года.

Герой ДНР, председатель Народного совета республики Артем Жога обратился к президенту России Владимиру Путину в неуставной форме. В этом он признался в разговоре с журналистами. «Я даже сам не знал, что у меня будет возможность обратить на себя внимание Владимира Путина. <…> Я нарушил все протоколы, обратился к верховному главнокомандующему как-то в неуставной форме, будем так выражаться», — сказал Артем Жога в разговоре с РИА Новости. Накануне в Кремле прошла церемония вручения медалей «Золотая звезда». Там между российским президентом и Жогой состоялся разговор, в ходе которого последний попросил Путина принять участие в предстоящей президентской гонке, на что текущий глава государства дал свое согласие, передает РАПСИ. Участие Путина поднимет боевой дух солдатам спецоперации на Украине, уверен Артем Жога. Президентские выборы пройдут в РФ в марте 2024 года.