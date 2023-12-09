Герой ДНР Жога признался, что нарушил устав, обратившись к Путину

Герой ДНР, председатель Народного совета республики Артем Жога обратился к президенту России Владимиру Путину в неуставной форме. В этом он признался в разговоре с журналистами.
«Я даже сам не знал, что у меня будет возможность обратить на себя внимание Владимира Путина. <…> Я нарушил все протоколы, обратился к верховному главнокомандующему как-то в неуставной форме, будем так выражаться», — сказал Артем Жога в разговоре с РИА Новости.
Накануне в Кремле прошла церемония вручения медалей «Золотая звезда». Там между российским президентом и Жогой состоялся разговор, в ходе которого последний попросил Путина принять участие в предстоящей президентской гонке, на что текущий глава государства дал свое согласие, передает РАПСИ. Участие Путина поднимет боевой дух солдатам спецоперации на Украине, уверен Артем Жога. Президентские выборы пройдут в РФ в марте 2024 года.
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