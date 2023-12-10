10 декабря 2023

Электротранспорт Екатеринбурга решили замедлить из-за морозов

Для трамваев и троллейбусов в Екатеринбурге введено ограничение скорости
© Служба новостей «URA.RU»
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Первоапрельский снегопад. Екатеринбург, снег, зима, непогода, снегопад, осадки, трамвай
Для трамваев и троллейбусов ввели скоростные ограничения Фото:

Власти Екатеринбурга решили снизить скорость движения городского электротранспорта. Это связано с сильными морозами.

«В связи с низкой температурой воздуха введено ограничение скорости движения. Для троллейбусов скорость снижена до 25 километров в час, для трамваев — до 20 километров в час», — сообщила пресс-служба мэрии Екатеринбурга в своем telegram-канале.

Морозы пока не планируют уходить из Екатеринбурга и Свердловской области. В частности, 11 декабря дневная температура воздуха в уральской столице будет находиться на отметке -30 градусов, а ночная опустится до -35 градусов.

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Власти Екатеринбурга решили снизить скорость движения городского электротранспорта. Это связано с сильными морозами. «В связи с низкой температурой воздуха введено ограничение скорости движения. Для троллейбусов скорость снижена до 25 километров в час, для трамваев — до 20 километров в час», — сообщила пресс-служба мэрии Екатеринбурга в своем telegram-канале. Морозы пока не планируют уходить из Екатеринбурга и Свердловской области. В частности, 11 декабря дневная температура воздуха в уральской столице будет находиться на отметке -30 градусов, а ночная опустится до -35 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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