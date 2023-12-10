Электротранспорт Екатеринбурга решили замедлить из-за морозов

Для трамваев и троллейбусов в Екатеринбурге введено ограничение скорости

11 декабря 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Для трамваев и троллейбусов ввели скоростные ограничения Фото: Размик Закарян © URA.RU Власти Екатеринбурга решили снизить скорость движения городского электротранспорта. Это связано с сильными морозами. «В связи с низкой температурой воздуха введено ограничение скорости движения. Для троллейбусов скорость снижена до 25 километров в час, для трамваев — до 20 километров в час», — сообщила пресс-служба мэрии Екатеринбурга в своем telegram-канале. Морозы пока не планируют уходить из Екатеринбурга и Свердловской области. В частности, 11 декабря дневная температура воздуха в уральской столице будет находиться на отметке -30 градусов, а ночная опустится до -35 градусов.

Власти Екатеринбурга решили снизить скорость движения городского электротранспорта. Это связано с сильными морозами. «В связи с низкой температурой воздуха введено ограничение скорости движения. Для троллейбусов скорость снижена до 25 километров в час, для трамваев — до 20 километров в час», — сообщила пресс-служба мэрии Екатеринбурга в своем telegram-канале. Морозы пока не планируют уходить из Екатеринбурга и Свердловской области. В частности, 11 декабря дневная температура воздуха в уральской столице будет находиться на отметке -30 градусов, а ночная опустится до -35 градусов.