Прокуратура добилась компенсации травмы ребенка на детской площадке Челябинска

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Колодец, куда провалился подросток. Екатеринбург, опасная зона, двор, ограждение, детская площадка, оцепление, полицейский
Семье возмещен моральный вред после иска прокуратуры Фото:

Прокуратура Металлургического района Челябинска добилась выплаты компенсации морального вреда из-за травмы ребенка, полученной на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура Металлургического района Челябинска провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетнего о получении ребенком травмы на детской площадке. Решением суда с администрации Металлургического района взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Проверка прокуратуры показала, что 2 мая в сквере «Байкальский» недалеко от дома № 80А по улице Шоссе Металлургов девятилетний мальчик, играя на детской площадке, при падении с горки упал спиной на торчащий из земли металлический штырь. Он остался после удаления опоры от другого аттракциона. Ведомство обратилось в суд.

Ранее в Сатке было направлено в суд уголовное дело на управляющего и двух администраторов детского игрового центра, где получила травму плеча трехлетняя девочка. Они пустили ребенка, не достигшего четырех лет, на надувную горку, при спуске с которой девочка получил травму, квалифицированную как тяжкий вред здоровью.

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Прокуратура Металлургического района Челябинска добилась выплаты компенсации морального вреда из-за травмы ребенка, полученной на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Металлургического района Челябинска провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетнего о получении ребенком травмы на детской площадке. Решением суда с администрации Металлургического района взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. Проверка прокуратуры показала, что 2 мая в сквере «Байкальский» недалеко от дома № 80А по улице Шоссе Металлургов девятилетний мальчик, играя на детской площадке, при падении с горки упал спиной на торчащий из земли металлический штырь. Он остался после удаления опоры от другого аттракциона. Ведомство обратилось в суд. Ранее в Сатке было направлено в суд уголовное дело на управляющего и двух администраторов детского игрового центра, где получила травму плеча трехлетняя девочка. Они пустили ребенка, не достигшего четырех лет, на надувную горку, при спуске с которой девочка получил травму, квалифицированную как тяжкий вред здоровью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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