Прокуратура добилась компенсации травмы ребенка на детской площадке Челябинска

11 декабря 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Семье возмещен моральный вред после иска прокуратуры Фото: Илья Московец © URA.RU Прокуратура Металлургического района Челябинска добилась выплаты компенсации морального вреда из-за травмы ребенка, полученной на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Металлургического района Челябинска провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетнего о получении ребенком травмы на детской площадке. Решением суда с администрации Металлургического района взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. Проверка прокуратуры показала, что 2 мая в сквере «Байкальский» недалеко от дома № 80А по улице Шоссе Металлургов девятилетний мальчик, играя на детской площадке, при падении с горки упал спиной на торчащий из земли металлический штырь. Он остался после удаления опоры от другого аттракциона. Ведомство обратилось в суд. Ранее в Сатке было направлено в суд уголовное дело на управляющего и двух администраторов детского игрового центра, где получила травму плеча трехлетняя девочка. Они пустили ребенка, не достигшего четырех лет, на надувную горку, при спуске с которой девочка получил травму, квалифицированную как тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Металлургического района Челябинска добилась выплаты компенсации морального вреда из-за травмы ребенка, полученной на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Металлургического района Челябинска провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетнего о получении ребенком травмы на детской площадке. Решением суда с администрации Металлургического района взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. Проверка прокуратуры показала, что 2 мая в сквере «Байкальский» недалеко от дома № 80А по улице Шоссе Металлургов девятилетний мальчик, играя на детской площадке, при падении с горки упал спиной на торчащий из земли металлический штырь. Он остался после удаления опоры от другого аттракциона. Ведомство обратилось в суд. Ранее в Сатке было направлено в суд уголовное дело на управляющего и двух администраторов детского игрового центра, где получила травму плеча трехлетняя девочка. Они пустили ребенка, не достигшего четырех лет, на надувную горку, при спуске с которой девочка получил травму, квалифицированную как тяжкий вред здоровью.