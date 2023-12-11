Прокурор заставил пермяков огородить дом, где плита придавила женщину

11 декабря 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Дом находится в критическом состоянии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокуратура Ленинского района Перми через суд заставила администрацию города и владельцев жилья дома на Эпроновской улице огородить старый дом, возле которого пострадала местная жительница. Ранее летом стена здания упала на женщину и травмировала ее. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Суд решил: возложить солидарно на администрацию Перми и ответчиков обязанность в течение трех суток после вступления решения суда в законную силу провести мероприятия по ограничению доступа к зданию», — говорится в решении. Также судья постановил привести здание в нормативное состояние. Инцидент возле ветхого дома произошел в августе текущего дома. На проходящую мимо женщину упал кусок стены и придавил ее. Пермячка получила только ушиб руки, произошедшим сразу заинтересовались в Следкоме. В администрации Перми заявили, что будут судиться с собственниками здания.

Прокуратура Ленинского района Перми через суд заставила администрацию города и владельцев жилья дома на Эпроновской улице огородить старый дом, возле которого пострадала местная жительница. Ранее летом стена здания упала на женщину и травмировала ее. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Суд решил: возложить солидарно на администрацию Перми и ответчиков обязанность в течение трех суток после вступления решения суда в законную силу провести мероприятия по ограничению доступа к зданию», — говорится в решении. Также судья постановил привести здание в нормативное состояние. Инцидент возле ветхого дома произошел в августе текущего дома. На проходящую мимо женщину упал кусок стены и придавил ее. Пермячка получила только ушиб руки, произошедшим сразу заинтересовались в Следкоме. В администрации Перми заявили, что будут судиться с собственниками здания.