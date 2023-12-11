Прокурор заставил пермяков огородить дом, где плита придавила женщину

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Взрыв. Тюмень , лента ограждения, оцепеление
Дом находится в критическом состоянии Фото:

Прокуратура Ленинского района Перми через суд заставила администрацию города и владельцев жилья дома на Эпроновской улице огородить старый дом, возле которого пострадала местная жительница. Ранее летом стена здания упала на женщину и травмировала ее. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда.

«Суд решил: возложить солидарно на администрацию Перми и ответчиков обязанность в течение трех суток после вступления решения суда в законную силу провести мероприятия по ограничению доступа к зданию», — говорится в решении. Также судья постановил привести здание в нормативное состояние.

Инцидент возле ветхого дома произошел в августе текущего дома. На проходящую мимо женщину упал кусок стены и придавил ее. Пермячка получила только ушиб руки, произошедшим сразу заинтересовались в Следкоме. В администрации Перми заявили, что будут судиться с собственниками здания.

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Прокуратура Ленинского района Перми через суд заставила администрацию города и владельцев жилья дома на Эпроновской улице огородить старый дом, возле которого пострадала местная жительница. Ранее летом стена здания упала на женщину и травмировала ее. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Суд решил: возложить солидарно на администрацию Перми и ответчиков обязанность в течение трех суток после вступления решения суда в законную силу провести мероприятия по ограничению доступа к зданию», — говорится в решении. Также судья постановил привести здание в нормативное состояние. Инцидент возле ветхого дома произошел в августе текущего дома. На проходящую мимо женщину упал кусок стены и придавил ее. Пермячка получила только ушиб руки, произошедшим сразу заинтересовались в Следкоме. В администрации Перми заявили, что будут судиться с собственниками здания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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