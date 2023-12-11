Путин дал первое обещание после объявления об участии в выборах

Морская мощь России будет повышена, пообещал Владимир Путин
Россия повысит морскую мощь. Такое обещание дал президент РФ Владимир Путин во время церемонии поднятия флагов на атомных подлодках в Северодвинске.
«Работа по повышению морской мощи России будет продолжена», — сказал Путин. Его слова приводит ТАСС. Президент отметил, что Россия оснащает флот самой современной техникой. Кроме того, страна увеличивает серийное производство.
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