Путин дал первое обещание после объявления об участии в выборах

Путин: работа по повышению морской мощи России будет продолжена

11 декабря 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Морская мощь России будет повышена, пообещал Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия повысит морскую мощь. Такое обещание дал президент РФ Владимир Путин во время церемонии поднятия флагов на атомных подлодках в Северодвинске. «Работа по повышению морской мощи России будет продолжена», — сказал Путин. Его слова приводит ТАСС. Президент отметил, что Россия оснащает флот самой современной техникой. Кроме того, страна увеличивает серийное производство.

Россия повысит морскую мощь. Такое обещание дал президент РФ Владимир Путин во время церемонии поднятия флагов на атомных подлодках в Северодвинске. «Работа по повышению морской мощи России будет продолжена», — сказал Путин. Его слова приводит ТАСС. Президент отметил, что Россия оснащает флот самой современной техникой. Кроме того, страна увеличивает серийное производство.