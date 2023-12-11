Путин дал первое обещание после объявления об участии в выборах

Путин: работа по повышению морской мощи России будет продолжена
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир
Морская мощь России будет повышена, пообещал Владимир Путин Фото:

Россия повысит морскую мощь. Такое обещание дал президент РФ Владимир Путин во время церемонии поднятия флагов на атомных подлодках в Северодвинске.

«Работа по повышению морской мощи России будет продолжена», — сказал Путин. Его слова приводит ТАСС. Президент отметил, что Россия оснащает флот самой современной техникой. Кроме того, страна увеличивает серийное производство.

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Россия повысит морскую мощь. Такое обещание дал президент РФ Владимир Путин во время церемонии поднятия флагов на атомных подлодках в Северодвинске. «Работа по повышению морской мощи России будет продолжена», — сказал Путин. Его слова приводит ТАСС. Президент отметил, что Россия оснащает флот самой современной техникой. Кроме того, страна увеличивает серийное производство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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