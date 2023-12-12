Осужденный челябинский экс-депутат Толкачев просит помощи у бизнес-омбудсмена

12 декабря 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Константин Толкачев продолжает бороться за пересмотр приговора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Приговоренный к трем годам колонии за мошенничество экс-депутат заксобрания Челябинской области Константин Толкачев обратился за помощью к региональному бизнес-омбудсмену Александру Гончарову. Обращение на его имя с просьбой помочь при рассмотрении апелляции Толкачева подготовил его адвокат Николай Бердников, сообщил 12 декабря URA.RU сам юрист. «В соответствии со ст. 389.10 УПК РФ рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке должно быть начато в областном суде не позднее 30 суток со дня поступления его в суд апелляционной инстанции. В этот срок рассмотрение уголовного дела не начато. Проведение какого-либо иного мероприятия, не предусмотренного уголовно-процессуальным законом (в том числе некоего „организационного“ заседания без ведения протокола, без объявления состава суда, без разъяснения прав осужденного), не является рассмотрением уголовного дела. А подобные незаконные действия и решения судей приводят к затягиванию рассмотрения уголовного дела», — говорится в жалобе на перенос сроков рассмотрения апелляции на приговор Толкачеву в вышестоящей инстанции (есть в распоряжении URA.RU). Также, считает адвокат, по его мнению городской суд Копейска слишком долго готовил нужный для рассмотрения в апелляционной инстанции протокол судебных заседаний, а прокуратура игнорирует нарушения закона при рассмотрении апелляции. В итоге его подзащитный вынужден будет встретить Новый год в СИЗО. В связи чем юрист просит «оказать содействие в соблюдении прав предпринимателя Толкачева при рассмотрении в Челябинском областном суде уголовного дела по его обвинению». Судебный процесс по делу Толкачева тянулся три года. В итоге следствию удалось убедить суд, что экс-парламентарий причастен к фиктивным сделкам об аренде имущества ООО «Коркинский стеклотарный завод», которым управляло его ООО ПСМО «Пирамида». Вследствие этого налоговая база была искусственно занижена, и бюджет остался без 16,3 млн рублей НДС. Также суд признал, что еще 591 тысячу рублей Толкачев сэкономил, проигнорировав другую сделку. Обвинения же в уклонении от налогов суд признал недоказанными. Сам депутат не признал своей вины, считая себя жертвой бизнес-конфликта, а свое дело — сфабрикованным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Приговоренный к трем годам колонии за мошенничество экс-депутат заксобрания Челябинской области Константин Толкачев обратился за помощью к региональному бизнес-омбудсмену Александру Гончарову. Обращение на его имя с просьбой помочь при рассмотрении апелляции Толкачева подготовил его адвокат Николай Бердников, сообщил 12 декабря URA.RU сам юрист. «В соответствии со ст. 389.10 УПК РФ рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке должно быть начато в областном суде не позднее 30 суток со дня поступления его в суд апелляционной инстанции. В этот срок рассмотрение уголовного дела не начато. Проведение какого-либо иного мероприятия, не предусмотренного уголовно-процессуальным законом (в том числе некоего „организационного“ заседания без ведения протокола, без объявления состава суда, без разъяснения прав осужденного), не является рассмотрением уголовного дела. А подобные незаконные действия и решения судей приводят к затягиванию рассмотрения уголовного дела», — говорится в жалобе на перенос сроков рассмотрения апелляции на приговор Толкачеву в вышестоящей инстанции (есть в распоряжении URA.RU). Также, считает адвокат, по его мнению городской суд Копейска слишком долго готовил нужный для рассмотрения в апелляционной инстанции протокол судебных заседаний, а прокуратура игнорирует нарушения закона при рассмотрении апелляции. В итоге его подзащитный вынужден будет встретить Новый год в СИЗО. В связи чем юрист просит «оказать содействие в соблюдении прав предпринимателя Толкачева при рассмотрении в Челябинском областном суде уголовного дела по его обвинению». Судебный процесс по делу Толкачева тянулся три года. В итоге следствию удалось убедить суд, что экс-парламентарий причастен к фиктивным сделкам об аренде имущества ООО «Коркинский стеклотарный завод», которым управляло его ООО ПСМО «Пирамида». Вследствие этого налоговая база была искусственно занижена, и бюджет остался без 16,3 млн рублей НДС. Также суд признал, что еще 591 тысячу рублей Толкачев сэкономил, проигнорировав другую сделку. Обвинения же в уклонении от налогов суд признал недоказанными. Сам депутат не признал своей вины, считая себя жертвой бизнес-конфликта, а свое дело — сфабрикованным.