Политтехнолог Давыдов, консультировавший пермского губернатора, написал книгу

12 декабря 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Скандальный политтехнолог стал плохим сказочником Фото: Владимир Андреев © URA.RU Автором раскручиваемой в политических telegram-каналах книги «Коридоры. Сказка про Сеть, Систему И Контроллеров» может быть политтехнолог Леонид Давыдов. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников. В своем telegram-канале «Давыдов.Сказки» он публикует отдельные главы этого специфического произведения за подписью Семена Грилы, которое также бесплатно доступно на «Литресе» Назвать публикуемое книгой сложно. Три сотни электронных страниц вмещают перипетии двух десятков персонажей. В основе сюжета — борьба акторов (Генерал, Олигарх, Контролер, Администратор Тихий, Прокурор, Стелла, Суперконтролер из космоса и т. д.) за влияние над Сетью, которая вдруг стала разумной и чуть было не уничтожила Систему. В итоге победил ИИ и, если мы правильно поняли (а это было непросто), Стелла. То ли политическая пародия на «Терминатора», то ли на фильм «Она», где герой Хоакина Феникса влюбился в ИИ. Череда героев, полное отсутствие сюжета, хаотичные мысли, ужасные диалоги. Например: — О как!, — подумал он. ? Н… (нецензурный аналог слова «ничего) себе, — подумала она. Чувствуется также отсутствие редактуры: «Прокурора кадровик обезоружил, разоружившись, а Прокурор получил информацию о лояльности». Художественная книга все-таки предполагает наличие сюжета, который понятен читателю. Здесь речь идет о какофонии, которая отпугивает с самого начала. Возможно, под героями скрываются прототипы российских политиков, но понять их может только очень искушенный читатель со специфическим химическим составом крови. Точных образов, у героев нет, они меняются от главы (кстати, все они называются одинаково) к главе. В середине к уже действующим 20 персонажам начинают добавляться новые. Кому передает привет автор, скрываясь под псевдонимом Грила, неизвестно (да и неинтересно). Грила — исландская мифическая великанша, которой родители запугивают детей. Она приходит и забирает тех, кто плохо ест или постоянно ноет. «Чистой воды графоманство», — уверены источники в политэлитах, которые пролистали (читать это они не смогли) книгу. Леонид Давыдов от комментариев отказался. Давыдов долгое время консультировал разных губернаторов. В 2013 году на фоне победы на выборах мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана он поссорился с губернатором Евгением Куйвашевым. Затем каким-то чудом прибился к администрации нового пермского губернатора Максима Решетникова. Не имея адекватного официального статуса, он консультировал чиновника, а на деле разбалансировал медийное поле, завалив его набиравшими популярность telegram-каналами. Когда стало ясно, что это не приводит к росту рейтинга губернатора, начал ссорить Решетникова с недавними союзниками, утверждая, что это не партнеры, а враги. Его пермская карьера завершилась предсказуемо бесславно. При смене губернатора оказалось, что Давыдова щедро финансировал скандальный фонд «Содействие 21 век». С тех пор политтехнолог якобы проживает на Кипре. Руководителя фонда Елену Найданову и бывшего вице-премьера Елену Лопаеву обвиняют в хищениях почти 70 млн рублей. В ходе судебных заседаний выяснилось, что фонд оплачивал Давыдову перелеты из Москвы в Пермь и обратно бизнес-классом, ужины в ресторанах, а сам политтехнолог скандалил с Филиппом Киркоровым за место в самолете. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Автором раскручиваемой в политических telegram-каналах книги «Коридоры. Сказка про Сеть, Систему И Контроллеров» может быть политтехнолог Леонид Давыдов. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников. В своем telegram-канале «Давыдов.Сказки» он публикует отдельные главы этого специфического произведения за подписью Семена Грилы, которое также бесплатно доступно на «Литресе» Назвать публикуемое книгой сложно. Три сотни электронных страниц вмещают перипетии двух десятков персонажей. В основе сюжета — борьба акторов (Генерал, Олигарх, Контролер, Администратор Тихий, Прокурор, Стелла, Суперконтролер из космоса и т. д.) за влияние над Сетью, которая вдруг стала разумной и чуть было не уничтожила Систему. В итоге победил ИИ и, если мы правильно поняли (а это было непросто), Стелла. То ли политическая пародия на «Терминатора», то ли на фильм «Она», где герой Хоакина Феникса влюбился в ИИ. Череда героев, полное отсутствие сюжета, хаотичные мысли, ужасные диалоги. Например: — О как!, — подумал он. ? Н… (нецензурный аналог слова «ничего) себе, — подумала она. Чувствуется также отсутствие редактуры: «Прокурора кадровик обезоружил, разоружившись, а Прокурор получил информацию о лояльности». Художественная книга все-таки предполагает наличие сюжета, который понятен читателю. Здесь речь идет о какофонии, которая отпугивает с самого начала. Возможно, под героями скрываются прототипы российских политиков, но понять их может только очень искушенный читатель со специфическим химическим составом крови. Точных образов, у героев нет, они меняются от главы (кстати, все они называются одинаково) к главе. В середине к уже действующим 20 персонажам начинают добавляться новые. Кому передает привет автор, скрываясь под псевдонимом Грила, неизвестно (да и неинтересно). Грила — исландская мифическая великанша, которой родители запугивают детей. Она приходит и забирает тех, кто плохо ест или постоянно ноет. «Чистой воды графоманство», — уверены источники в политэлитах, которые пролистали (читать это они не смогли) книгу. Леонид Давыдов от комментариев отказался. Давыдов долгое время консультировал разных губернаторов. В 2013 году на фоне победы на выборах мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана он поссорился с губернатором Евгением Куйвашевым. Затем каким-то чудом прибился к администрации нового пермского губернатора Максима Решетникова. Не имея адекватного официального статуса, он консультировал чиновника, а на деле разбалансировал медийное поле, завалив его набиравшими популярность telegram-каналами. Когда стало ясно, что это не приводит к росту рейтинга губернатора, начал ссорить Решетникова с недавними союзниками, утверждая, что это не партнеры, а враги. Его пермская карьера завершилась предсказуемо бесславно. При смене губернатора оказалось, что Давыдова щедро финансировал скандальный фонд «Содействие 21 век». С тех пор политтехнолог якобы проживает на Кипре. Руководителя фонда Елену Найданову и бывшего вице-премьера Елену Лопаеву обвиняют в хищениях почти 70 млн рублей. В ходе судебных заседаний выяснилось, что фонд оплачивал Давыдову перелеты из Москвы в Пермь и обратно бизнес-классом, ужины в ресторанах, а сам политтехнолог скандалил с Филиппом Киркоровым за место в самолете.