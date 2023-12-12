Екатеринбуржца, недавно вернувшегося с вахты, нашли мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по хостелам. Екатеринбург, жилой дом, лестничный пролет, квартира, лестничная площадка, подъезд
Мужчину нашли в квартире в Академическом районе (архивное фото) Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга нашли мертвым 35-летнего мужчину, который недавно вернулся с вахты. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Вечером 11 декабря к нему приезжали врачи, их вызывали родные. Когда медики уехали, семья легла спать. Утром 12 декабря мужчина был мертв. Он только недавно вернулся в Екатеринбург с вахты», — поделился собеседник агентства.

С мужчиной в квартире в то утро была мама. Она подтвердила URA.RU информацию о смерти сына, добавив, что его уже увезли в морг. «Возможно, что-то с сердцем», — кратко прокомментировала женщина.

По словам близких, екатеринбуржец работал вахтовым методом вместе с отцом. Знакомый погибшего добавил URA.RU, что тот любил выпивать спиртное. Сейчас семья готовится к похоронам.

Корреспондент обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Академическом районе Екатеринбурга нашли мертвым 35-летнего мужчину, который недавно вернулся с вахты. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Вечером 11 декабря к нему приезжали врачи, их вызывали родные. Когда медики уехали, семья легла спать. Утром 12 декабря мужчина был мертв. Он только недавно вернулся в Екатеринбург с вахты», — поделился собеседник агентства. С мужчиной в квартире в то утро была мама. Она подтвердила URA.RU информацию о смерти сына, добавив, что его уже увезли в морг. «Возможно, что-то с сердцем», — кратко прокомментировала женщина. По словам близких, екатеринбуржец работал вахтовым методом вместе с отцом. Знакомый погибшего добавил URA.RU, что тот любил выпивать спиртное. Сейчас семья готовится к похоронам. Корреспондент обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...