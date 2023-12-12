Екатеринбуржца, недавно вернувшегося с вахты, нашли мертвым

12 декабря 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Мужчину нашли в квартире в Академическом районе (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Академическом районе Екатеринбурга нашли мертвым 35-летнего мужчину, который недавно вернулся с вахты. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Вечером 11 декабря к нему приезжали врачи, их вызывали родные. Когда медики уехали, семья легла спать. Утром 12 декабря мужчина был мертв. Он только недавно вернулся в Екатеринбург с вахты», — поделился собеседник агентства. С мужчиной в квартире в то утро была мама. Она подтвердила URA.RU информацию о смерти сына, добавив, что его уже увезли в морг. «Возможно, что-то с сердцем», — кратко прокомментировала женщина. По словам близких, екатеринбуржец работал вахтовым методом вместе с отцом. Знакомый погибшего добавил URA.RU, что тот любил выпивать спиртное. Сейчас семья готовится к похоронам. Корреспондент обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.

В Академическом районе Екатеринбурга нашли мертвым 35-летнего мужчину, который недавно вернулся с вахты. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Вечером 11 декабря к нему приезжали врачи, их вызывали родные. Когда медики уехали, семья легла спать. Утром 12 декабря мужчина был мертв. Он только недавно вернулся в Екатеринбург с вахты», — поделился собеседник агентства. С мужчиной в квартире в то утро была мама. Она подтвердила URA.RU информацию о смерти сына, добавив, что его уже увезли в морг. «Возможно, что-то с сердцем», — кратко прокомментировала женщина. По словам близких, екатеринбуржец работал вахтовым методом вместе с отцом. Знакомый погибшего добавил URA.RU, что тот любил выпивать спиртное. Сейчас семья готовится к похоронам. Корреспондент обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.