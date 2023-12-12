Челябинский губернатор наградил двух высокопоставленных сотрудников ФСО

Два высокопоставленных сотрудника Федеральной службы охраны РФ (ФСО) в Челябинской области получили награды губернатора Алексея Текслера. Соответствующие документы размещены на портале официального опубликования правовых актов.
«За большой личный вклад в укрепление законности, правопорядка и общественной безопасности наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ генерал-майора Рябко Николая Юрьевича, начальника Управления специальной связи и информации ФСО. Наградить медалью „За заслуги перед Челябинской областью“ III степени полковника Шаламова Сергея Анатольевича, начальника Центра специальной связи и информации ФСО», — говорится в постановлениях.
Текслеру представили нового руководителя Центра спецсвязи ФСО Шаламова во время рабочей встречи с Рябко 22 ноября. Центр занимается деятельностью по обеспечению общественного порядка и безопасности.
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