Челябинский губернатор наградил двух высокопоставленных сотрудников ФСО

12 декабря 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер наградил двух сотрудников Федеральной службы охраны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Два высокопоставленных сотрудника Федеральной службы охраны РФ (ФСО) в Челябинской области получили награды губернатора Алексея Текслера. Соответствующие документы размещены на портале официального опубликования правовых актов. «За большой личный вклад в укрепление законности, правопорядка и общественной безопасности наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ генерал-майора Рябко Николая Юрьевича, начальника Управления специальной связи и информации ФСО. Наградить медалью „За заслуги перед Челябинской областью“ III степени полковника Шаламова Сергея Анатольевича, начальника Центра специальной связи и информации ФСО», — говорится в постановлениях. Текслеру представили нового руководителя Центра спецсвязи ФСО Шаламова во время рабочей встречи с Рябко 22 ноября. Центр занимается деятельностью по обеспечению общественного порядка и безопасности.

Два высокопоставленных сотрудника Федеральной службы охраны РФ (ФСО) в Челябинской области получили награды губернатора Алексея Текслера. Соответствующие документы размещены на портале официального опубликования правовых актов. «За большой личный вклад в укрепление законности, правопорядка и общественной безопасности наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ генерал-майора Рябко Николая Юрьевича, начальника Управления специальной связи и информации ФСО. Наградить медалью „За заслуги перед Челябинской областью“ III степени полковника Шаламова Сергея Анатольевича, начальника Центра специальной связи и информации ФСО», — говорится в постановлениях. Текслеру представили нового руководителя Центра спецсвязи ФСО Шаламова во время рабочей встречи с Рябко 22 ноября. Центр занимается деятельностью по обеспечению общественного порядка и безопасности.