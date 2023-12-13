Сотни свердловчан пожаловались в прокуратуру на плохое отопление в морозы

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Всех, кто испытывает проблемы с отоплением, просят обращаться на «горячую линию» Фото:

На «горячую линию» прокуратуры поступило 400 обращений от свердловчан. Все они касались нарушений в жилищно-коммунальной сфере, пояснили в ведомстве.

«По каждой информации органами прокуратуры организованы проверочные мероприятия. Так, прокуратурой области инициированы проверки по фактам аварий на объектах коммунальной инфраструктуры, повлекшим нарушение прав граждан в городах Верхняя Салда, Нижний Тагил, Кушва, Ивдель, Белоярском и Сысертском городских округах и иных муниципальных образованиях», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Например, представители ведомства внесли представления в МУП «Гор.УЖКХ» и администрацию Верхнесалдинского городского округа из-за аварии на сетях теплоснабжения. Она произошла 8 декабря. После прокурорского вмешательства тепло в квартиры вернули.

Кроме этого, проведены перерасчета платы за коммунальную услугу «отопление» гражданам находится на контроле прокуратуры области. Прокуратура призывает свердловчан обращаться на «горячую линию», если есть какие-либо проблемы в жилищно-коммунальной сфере, по телефону: 8 (343) 376-82-61 (в будние дни с 9:00 до 18:00). Также можно обратиться с заявлениями по адресу: Екатеринбург, ул. Московская, д. 21 или в интернет-приемной областной прокуратуры.

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На «горячую линию» прокуратуры поступило 400 обращений от свердловчан. Все они касались нарушений в жилищно-коммунальной сфере, пояснили в ведомстве. «По каждой информации органами прокуратуры организованы проверочные мероприятия. Так, прокуратурой области инициированы проверки по фактам аварий на объектах коммунальной инфраструктуры, повлекшим нарушение прав граждан в городах Верхняя Салда, Нижний Тагил, Кушва, Ивдель, Белоярском и Сысертском городских округах и иных муниципальных образованиях», — уточнили в пресс-службе прокуратуры. Например, представители ведомства внесли представления в МУП «Гор.УЖКХ» и администрацию Верхнесалдинского городского округа из-за аварии на сетях теплоснабжения. Она произошла 8 декабря. После прокурорского вмешательства тепло в квартиры вернули. Кроме этого, проведены перерасчета платы за коммунальную услугу «отопление» гражданам находится на контроле прокуратуры области. Прокуратура призывает свердловчан обращаться на «горячую линию», если есть какие-либо проблемы в жилищно-коммунальной сфере, по телефону: 8 (343) 376-82-61 (в будние дни с 9:00 до 18:00). Также можно обратиться с заявлениями по адресу: Екатеринбург, ул. Московская, д. 21 или в интернет-приемной областной прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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