Свердловский суд решит, оставить ли соратника Геры ЖБИ за решеткой

Свердловский областной суд рассмотрит 14 декабря апелляцию по делу Фартового

13 декабря 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Дискова защищает известный в Екатеринбурге адвокат Георгий Краснов Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский областной суд 14 декабря рассмотрит апелляцию Александра Дискова (прозвище Фартовый) по мере пресечения. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Георгий Краснов. «Апелляция об избрании меры пресечения по Александру Дискову состоится завтра, 14 декабря. Заседание пройдет в Свердловском областном суде», — сказал Краснов. Защита Дискова не согласна с предыдущим решением Ленинского суда, который избрал мужчине меру пресечения в виде ареста. Адвокат просил отпустить своего подзащитного под домашний арест или под залог любой суммы. Известно, что заседание по апелляции будет открытым, Фартовый примет в нем участие по ВКС. Александр Дисков по прозвищу Фартовый считается соратником авторитета Геры ЖБИ (Германа Гардта). После его смерти Фартовый якобы подмял под себя парковки и уличных бойцов. Ранее он был дважды судим. Свою связь с криминалитетом Дисков отрицает: на суде он заявил, что является военнослужащим и был на СВО. Александр Дисков был задержан в аэропорту Кольцово в связи с инцидентом, где он избил людей и открыл стрельбу по машине. Друзья Фартового заявили, что конфликт был провокацией со стороны недоброжелателей Дискова, а сам он применил самооборону.

Свердловский областной суд 14 декабря рассмотрит апелляцию Александра Дискова (прозвище Фартовый) по мере пресечения. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Георгий Краснов. «Апелляция об избрании меры пресечения по Александру Дискову состоится завтра, 14 декабря. Заседание пройдет в Свердловском областном суде», — сказал Краснов. Защита Дискова не согласна с предыдущим решением Ленинского суда, который избрал мужчине меру пресечения в виде ареста. Адвокат просил отпустить своего подзащитного под домашний арест или под залог любой суммы. Известно, что заседание по апелляции будет открытым, Фартовый примет в нем участие по ВКС. Александр Дисков по прозвищу Фартовый считается соратником авторитета Геры ЖБИ (Германа Гардта). После его смерти Фартовый якобы подмял под себя парковки и уличных бойцов. Ранее он был дважды судим. Свою связь с криминалитетом Дисков отрицает: на суде он заявил, что является военнослужащим и был на СВО. Александр Дисков был задержан в аэропорту Кольцово в связи с инцидентом, где он избил людей и открыл стрельбу по машине. Друзья Фартового заявили, что конфликт был провокацией со стороны недоброжелателей Дискова, а сам он применил самооборону.