Сколько длились предыдущие прямые линии Путина

Самая длительная прямая линия с Путиным была в 2018 году
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
В 2008 году пресс-конференция Путина продлилась 4 часа Фото:

Прямая линия и пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным пройдут 14 декабря 2023 года. Традиционно глава государства пообщается с жителями страны и ответит на интересующие их вопросы. Самая длительная прямая линия прошла в 2018 году, она завершилась спустя 4 часа 20 минут. О том, сколько длились предыдущие прямые линии Путина — в материале URA.RU.

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Прямая линия с Путиным 2023: когда будет и где смотреть

Прямая линия с Путиным в 2018 году была самой длительной — она составила 4 часа 20 минут. На ней российский лидер успел ответить на 79 вопросов граждан. В 2019 году — на 81 вопрос за 4 часа 8 минут.

Самая короткая прямая линия проводилась в 2016 году. Она продлилась 3 часа 40 минут, за это время Путин ответил на 80 вопросов из 2,83 миллиона поступивших.

Самая длительная пресс-конференция Путина с журналистами состоялась в 2008 году — 4 часа 40 минут. Главе государства удалось задать 106 вопросов.

Владимир Путин 14 декабря проведет прямую линию совместно с пресс-конференцией, чтобы подвести итоги года. Вопросы для Прямой линии будут отобраны лично президентом. URA.RU приводило информацию о том, каким образом можно задать свой вопрос лидеру государства.

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Прямая линия и пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным пройдут 14 декабря 2023 года. Традиционно глава государства пообщается с жителями страны и ответит на интересующие их вопросы. Самая длительная прямая линия прошла в 2018 году, она завершилась спустя 4 часа 20 минут. О том, сколько длились предыдущие прямые линии Путина — в материале URA.RU. Прямая линия с Путиным в 2018 году была самой длительной — она составила 4 часа 20 минут. На ней российский лидер успел ответить на 79 вопросов граждан. В 2019 году — на 81 вопрос за 4 часа 8 минут. Самая короткая прямая линия проводилась в 2016 году. Она продлилась 3 часа 40 минут, за это время Путин ответил на 80 вопросов из 2,83 миллиона поступивших. Самая длительная пресс-конференция Путина с журналистами состоялась в 2008 году — 4 часа 40 минут. Главе государства удалось задать 106 вопросов. Владимир Путин 14 декабря проведет прямую линию совместно с пресс-конференцией, чтобы подвести итоги года. Вопросы для Прямой линии будут отобраны лично президентом. URA.RU приводило информацию о том, каким образом можно задать свой вопрос лидеру государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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