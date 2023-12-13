В Магнитогорске (Челябинская область) УАЗ-«буханка» в гололед перевернулся и вылетел на трамвайные рельсы. Движение транспорта было заблокировано, сообщили 14 декабря в пресс-службе мэрии.
«В связи с дорожно-транспортным происшествием в районе остановки „Боткина“ в 09:36 остановлено движение электротранспорта. Задержка электротранспорта составила 45 минут. В 10:20 движение восстановлено», — сообщили в пресс-службе мэрии.
О жертвах и пострадавших не сообщается. Обстоятельства ДТП выясняются. Возможная причина — резкий маневр или превышение скорости в условиях гололеда. Автовладельцев просят быть внимательнее на дорогах, а горожанам — планировать маршрут заранее.
УАЗ вылетел прямо на трамвайные рельсы
Фото: пресс-служба администрации Магнитогорска
Вероятная причина аварии — превышение скорости или резкий маневр при гололеде
В Магнитогорске (Челябинская область) УАЗ-«буханка» в гололед перевернулся и вылетел на трамвайные рельсы. Движение транспорта было заблокировано, сообщили 14 декабря в пресс-службе мэрии. «В связи с дорожно-транспортным происшествием в районе остановки „Боткина“ в 09:36 остановлено движение электротранспорта. Задержка электротранспорта составила 45 минут. В 10:20 движение восстановлено», — сообщили в пресс-службе мэрии. О жертвах и пострадавших не сообщается. Обстоятельства ДТП выясняются. Возможная причина — резкий маневр или превышение скорости в условиях гололеда. Автовладельцев просят быть внимательнее на дорогах, а горожанам — планировать маршрут заранее.