13 декабря 2023

В Магнитогорске перевернувшийся УАЗ блокировал движение трамваев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оттепель в городе. Челябинск, пешеход, переход, оттепель, остановка общественного транспорта, потепление, трамвай, климат
Перевернувшийся автомобиль заблокировал движение трамваев Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) УАЗ-«буханка» в гололед перевернулся и вылетел на трамвайные рельсы. Движение транспорта было заблокировано, сообщили 14 декабря в пресс-службе мэрии.

«В связи с дорожно-транспортным происшествием в районе остановки „Боткина“ в 09:36 остановлено движение электротранспорта. Задержка электротранспорта составила 45 минут. В 10:20 движение восстановлено», — сообщили в пресс-службе мэрии.

О жертвах и пострадавших не сообщается. Обстоятельства ДТП выясняются. Возможная причина — резкий маневр или превышение скорости в условиях гололеда. Автовладельцев просят быть внимательнее на дорогах, а горожанам — планировать маршрут заранее.

УАЗ вылетел прямо на трамвайные рельсы
УАЗ вылетел прямо на трамвайные рельсы
Фото:
Вероятная причина аварии — превышение скорости или резкий маневр при гололеде
Вероятная причина аварии — превышение скорости или резкий маневр при гололеде
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске (Челябинская область) УАЗ-«буханка» в гололед перевернулся и вылетел на трамвайные рельсы. Движение транспорта было заблокировано, сообщили 14 декабря в пресс-службе мэрии. «В связи с дорожно-транспортным происшествием в районе остановки „Боткина“ в 09:36 остановлено движение электротранспорта. Задержка электротранспорта составила 45 минут. В 10:20 движение восстановлено», — сообщили в пресс-службе мэрии. О жертвах и пострадавших не сообщается. Обстоятельства ДТП выясняются. Возможная причина — резкий маневр или превышение скорости в условиях гололеда. Автовладельцев просят быть внимательнее на дорогах, а горожанам — планировать маршрут заранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...