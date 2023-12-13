Происшествия ДТП В Магнитогорске перевернувшийся УАЗ блокировал движение трамваев. Фото 14 декабря 2023 в 13:24 Размер текста - 17 + Перевернувшийся автомобиль заблокировал движение трамваев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) УАЗ-«буханка» в гололед перевернулся и вылетел на трамвайные рельсы. Движение транспорта было заблокировано, сообщили 14 декабря в пресс-службе мэрии. «В связи с дорожно-транспортным происшествием в районе остановки „Боткина“ в 09:36 остановлено движение электротранспорта. Задержка электротранспорта составила 45 минут. В 10:20 движение восстановлено», — сообщили в пресс-службе мэрии. О жертвах и пострадавших не сообщается. Обстоятельства ДТП выясняются. Возможная причина — резкий маневр или превышение скорости в условиях гололеда. Автовладельцев просят быть внимательнее на дорогах, а горожанам — планировать маршрут заранее. УАЗ вылетел прямо на трамвайные рельсы Фото: пресс-служба администрации Магнитогорска Вероятная причина аварии — превышение скорости или резкий маневр при гололеде Фото: пресс-служба администрации Магнитогорска В Магнитогорске (Челябинская область) УАЗ-«буханка» в гололед перевернулся и вылетел на трамвайные рельсы. Движение транспорта было заблокировано, сообщили 14 декабря в пресс-службе мэрии. «В связи с дорожно-транспортным происшествием в районе остановки „Боткина“ в 09:36 остановлено движение электротранспорта. Задержка электротранспорта составила 45 минут. В 10:20 движение восстановлено», — сообщили в пресс-службе мэрии. О жертвах и пострадавших не сообщается. Обстоятельства ДТП выясняются. Возможная причина — резкий маневр или превышение скорости в условиях гололеда. Автовладельцев просят быть внимательнее на дорогах, а горожанам — планировать маршрут заранее. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям