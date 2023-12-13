Мэр Перми поставил невыполнимую задачу юристам из-за выплат контрактникам

Мэр Соснин второй раз за неделю внес законопроект о выплатах контрактникам

14 декабря 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Соснин внес, отозвал и опять внес в думу проект решения о выплатах контрактникам Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Глава Перми Эдуард Соснин поручил подчиненным проработать вопрос выплат в размере 100 тысяч рублей пермякам, которые решат пойти на военную службу по контракту. Эти выплаты планировалось установить внутренним постановлением мэра. Однако, сообщил источник URA.RU в политэлитах региона, сделать это оказалось невозможным из-за требований федерального законодательства. «Юристы администрации просчитали все варианты. Но установить новое расходное обязательство в виде таких выплат можно только решением депутатов думы. Поэтому мэр Перми сперва внес проект решения, потом отозвал, а потом, просчитав последствия, снова представил документ на рассмотрение депутатов», — отметил собеседник. Поручение ввести такие выплаты Соснин якобы получил с краевого уровня. И как только 12 декабря он внес первый проект решения, говорят источники в политэлитах, ему позвонили из краевой администрации и предложили делать это по-тихому, постановлением администрации. Он тут же отозвал документ. Дело в том, что в этой ситуации есть определенные риски, связанные с вопросами справедливости и пермской пропиской. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Проект решения депутаты рассмотрят на ближайшем заседании думы 19 декабря. Обновлено в 17:15: В мэрии Перми сообщили, что первоначальный документ был уточнен и повторно внесен в думу. «Планируется, что средства будут выплачиваться из резервного фонда города. Для этого требуется утверждение этой инициативы депутатами», — отметили в администрации города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Перми Эдуард Соснин поручил подчиненным проработать вопрос выплат в размере 100 тысяч рублей пермякам, которые решат пойти на военную службу по контракту. Эти выплаты планировалось установить внутренним постановлением мэра. Однако, сообщил источник URA.RU в политэлитах региона, сделать это оказалось невозможным из-за требований федерального законодательства. «Юристы администрации просчитали все варианты. Но установить новое расходное обязательство в виде таких выплат можно только решением депутатов думы. Поэтому мэр Перми сперва внес проект решения, потом отозвал, а потом, просчитав последствия, снова представил документ на рассмотрение депутатов», — отметил собеседник. Поручение ввести такие выплаты Соснин якобы получил с краевого уровня. И как только 12 декабря он внес первый проект решения, говорят источники в политэлитах, ему позвонили из краевой администрации и предложили делать это по-тихому, постановлением администрации. Он тут же отозвал документ. Дело в том, что в этой ситуации есть определенные риски, связанные с вопросами справедливости и пермской пропиской. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Проект решения депутаты рассмотрят на ближайшем заседании думы 19 декабря. Обновлено в 17:15: В мэрии Перми сообщили, что первоначальный документ был уточнен и повторно внесен в думу. «Планируется, что средства будут выплачиваться из резервного фонда города. Для этого требуется утверждение этой инициативы депутатами», — отметили в администрации города.