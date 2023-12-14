14 декабря 2023

Жители ХМАО похвастались огромными рыбами

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, улов, щука, рыба, рыбалка, рука
Жители ХМАО поделились фотографиями больших щук Фото:

Два рыбака из ХМАО похвастались большими уловами. Фото своих трофеев они опубликовали с соцсетях.

«Верхнеказымское месторождение. Рыбачил до морозов», — написал местный житель в соцсети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка в Сургуте». Также еще один югорчанин поделился фотографией огромной и замершей щуки.

Ранее рыболов-блогер из Ханты-Мансийска Али Садик, известный своим стриминговым каналом «Клевая рыбалка Югра», поймал крупного налима в одном из котлованов. Югорчанин запечатлел на видео, как вытаскивает рыбу из воды.

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Два рыбака из ХМАО похвастались большими уловами. Фото своих трофеев они опубликовали с соцсетях. «Верхнеказымское месторождение. Рыбачил до морозов», — написал местный житель в соцсети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка в Сургуте». Также еще один югорчанин поделился фотографией огромной и замершей щуки. Ранее рыболов-блогер из Ханты-Мансийска Али Садик, известный своим стриминговым каналом «Клевая рыбалка Югра», поймал крупного налима в одном из котлованов. Югорчанин запечатлел на видео, как вытаскивает рыбу из воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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