Жители ХМАО похвастались огромными рыбами

Жители ХМАО поделились фотографиями больших щук
Два рыбака из ХМАО похвастались большими уловами. Фото своих трофеев они опубликовали с соцсетях.
«Верхнеказымское месторождение. Рыбачил до морозов», — написал местный житель в соцсети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка в Сургуте». Также еще один югорчанин поделился фотографией огромной и замершей щуки.
Ранее рыболов-блогер из Ханты-Мансийска Али Садик, известный своим стриминговым каналом «Клевая рыбалка Югра», поймал крупного налима в одном из котлованов. Югорчанин запечатлел на видео, как вытаскивает рыбу из воды.
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