Свердловский врач заявил, что просмотр «Слова пацана» помогает снять стресс

15 декабря 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Психолог Никита Романов не видит опасности для подростков от просмотра нашумевшего сериала Фото: пресс-служба «Ростелеком» Фильмы, подобные «Слову пацана. Кровь на асфальте», могут являться хорошим способом сброса агрессии. Такое мнение выразил клинический психолог свердловской клиники неврозов «Сосновый бор» Никита Романов. «Подобные фильмы могут давать неплохую разрядку и являться хорошим способом сброса агрессии. Безусловно, занятия спортом или крик были бы более позитивными и „экологичными“ вариантами. Но так тоже можно. Вопрос в дозировке подобного контента. Тема насилия в играх или сериалах очень неоднозначна. Я отношу себя к тем, кто считает, что агрессия не завязана лишь на фильмах или играх, а является следствием совокупности факторов: диалог в семье, накопленное напряжение, неустойчивая самооценка с тенденцией к понижению, трудности с адаптацией», — цитирует Романова пресс-служба свердловского минздрава. Сериал «Слово пацана» рассказывает о бандитских группировках в Казани. Режиссером фильма является Жора Крыжовников. Мнения об этом проекте разделились: некоторые считают, что сериал оказывает негативное влияние на молодое поколение, в то время как другие выступают против такой точки зрения. Данный проект принес молодым артистам мгновенную известность после премьеры. А песня «Пыяла» российского коллектива «АИГЕЛ», ставшая саундтреком к сериалу «Слово пацана», возглавила хит-парады 10 стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фильмы, подобные «Слову пацана. Кровь на асфальте», могут являться хорошим способом сброса агрессии. Такое мнение выразил клинический психолог свердловской клиники неврозов «Сосновый бор» Никита Романов. «Подобные фильмы могут давать неплохую разрядку и являться хорошим способом сброса агрессии. Безусловно, занятия спортом или крик были бы более позитивными и „экологичными“ вариантами. Но так тоже можно. Вопрос в дозировке подобного контента. Тема насилия в играх или сериалах очень неоднозначна. Я отношу себя к тем, кто считает, что агрессия не завязана лишь на фильмах или играх, а является следствием совокупности факторов: диалог в семье, накопленное напряжение, неустойчивая самооценка с тенденцией к понижению, трудности с адаптацией», — цитирует Романова пресс-служба свердловского минздрава. Сериал «Слово пацана» рассказывает о бандитских группировках в Казани. Режиссером фильма является Жора Крыжовников. Мнения об этом проекте разделились: некоторые считают, что сериал оказывает негативное влияние на молодое поколение, в то время как другие выступают против такой точки зрения. Данный проект принес молодым артистам мгновенную известность после премьеры. А песня «Пыяла» российского коллектива «АИГЕЛ», ставшая саундтреком к сериалу «Слово пацана», возглавила хит-парады 10 стран.