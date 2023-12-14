В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать живую елку на Новый год

Роспотребнадзор посоветовал пермякам очищать елки от насекомых

15 декабря 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

На живой елке не должно быть плесени и пятен Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю составило список рекомендаций для подбора новогодней елки. Живое дерево пермякам рекомендуют очистить от насекомых. Также стоит обратить внимание на цвет елки при покупке, сообщает надзорный орган на своем сайте. «Следует учитывать особенность живого дерева. Прежде чем ставить дерево квартире и украшать, следует подержать его в подъезде во избежание сильного перепада температур, а затем в ванной, чтобы „очистить“ от различных насекомых. Не стоит ставить елку вблизи отопительных приборов, чтобы не пересушить дерево», — говорится на сайте. В управлении напомнили, что даже при должном уходе живая елка не простоит дольше трех недель. При выборе живой елки Роспортебнадзор порекомендовал внимательно посмотреть, чтобы на дереве не было плесени и пятен. Иголки должны иметь глубокий зеленый цвет. Также стоит провести рукой по веткам и погнуть их. Если дерево свежее и хорошее, то на руках не должно остаться иголок. Этот же способ может пригодиться при покупке искусственной ели. Ранее внештатный терапевт пермского минздрава Наталья Корягина рассказывала URA.RU об опасности плесени на новогодней елке и как от нее избавиться. Споры плесени на дереве могут вызвать аллергические реакции, кашель, затрудненное дыхание и боль в груди. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю составило список рекомендаций для подбора новогодней елки. Живое дерево пермякам рекомендуют очистить от насекомых. Также стоит обратить внимание на цвет елки при покупке, сообщает надзорный орган на своем сайте. «Следует учитывать особенность живого дерева. Прежде чем ставить дерево квартире и украшать, следует подержать его в подъезде во избежание сильного перепада температур, а затем в ванной, чтобы „очистить“ от различных насекомых. Не стоит ставить елку вблизи отопительных приборов, чтобы не пересушить дерево», — говорится на сайте. В управлении напомнили, что даже при должном уходе живая елка не простоит дольше трех недель. При выборе живой елки Роспортебнадзор порекомендовал внимательно посмотреть, чтобы на дереве не было плесени и пятен. Иголки должны иметь глубокий зеленый цвет. Также стоит провести рукой по веткам и погнуть их. Если дерево свежее и хорошее, то на руках не должно остаться иголок. Этот же способ может пригодиться при покупке искусственной ели. Ранее внештатный терапевт пермского минздрава Наталья Корягина рассказывала URA.RU об опасности плесени на новогодней елке и как от нее избавиться. Споры плесени на дереве могут вызвать аллергические реакции, кашель, затрудненное дыхание и боль в груди.