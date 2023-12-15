В садовом домике в Челябинске сгорел мужчина

Причину пожара устанавливают сотрудники отделения дознания
В садовом товариществе «Тракторосад-1» в Челябинске в ночь на 15 декабря сгорел одноэтажный домик, в котором погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Ночью 15 декабря сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работали на пожаре в СНТ „Тракторосад-1“. <…> При проливке и разборе был обнаружен мужчина без признаков жизни», — уточняет пресс-служба ведомства в официальном паблике в соцсети «ВКонтакте».
К моменту прибытия пожарных дом горел открытым пламенем, произошло обрушение крыши. Причину пожара устанавливают сотрудники отделения дознания.
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