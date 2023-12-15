15 декабря 2023

В садовом домике в Челябинске сгорел мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
Причину пожара устанавливают сотрудники отделения дознания Фото:

В садовом товариществе «Тракторосад-1» в Челябинске в ночь на 15 декабря сгорел одноэтажный домик, в котором погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Ночью 15 декабря сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работали на пожаре в СНТ „Тракторосад-1“. <…> При проливке и разборе был обнаружен мужчина без признаков жизни», — уточняет пресс-служба ведомства в официальном паблике в соцсети «ВКонтакте».

К моменту прибытия пожарных дом горел открытым пламенем, произошло обрушение крыши. Причину пожара устанавливают сотрудники отделения дознания.

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В садовом товариществе «Тракторосад-1» в Челябинске в ночь на 15 декабря сгорел одноэтажный домик, в котором погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Ночью 15 декабря сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работали на пожаре в СНТ „Тракторосад-1“. <…> При проливке и разборе был обнаружен мужчина без признаков жизни», — уточняет пресс-служба ведомства в официальном паблике в соцсети «ВКонтакте». К моменту прибытия пожарных дом горел открытым пламенем, произошло обрушение крыши. Причину пожара устанавливают сотрудники отделения дознания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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