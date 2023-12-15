15 декабря 2023

В Екатеринбурге из-за пожара в чайхане целый рынок остался без света. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, пожарные машины
Возможной причиной пожара стало короткое замыкание Фото:

В Екатеринбурге произошел пожар в чайхане на проспекте Космонавтов, вследствие чего рынок, находящийся рядом, остался без света. Об этом сообщили очевидцы.

«Пожар в чайхане на проспекте Космонавтов, возле Белки. Причина, говорят, короткое замыкание. Рынок без света», — передает слова очевидца telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. «Возгорание кафе произошло на площади 50 квадратных метров, из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в ведомстве.

Фото:

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В Екатеринбурге произошел пожар в чайхане на проспекте Космонавтов, вследствие чего рынок, находящийся рядом, остался без света. Об этом сообщили очевидцы. «Пожар в чайхане на проспекте Космонавтов, возле Белки. Причина, говорят, короткое замыкание. Рынок без света», — передает слова очевидца telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. «Возгорание кафе произошло на площади 50 квадратных метров, из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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