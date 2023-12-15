Возможной причиной пожара стало короткое замыкание
В Екатеринбурге произошел пожар в чайхане на проспекте Космонавтов, вследствие чего рынок, находящийся рядом, остался без света. Об этом сообщили очевидцы.
«Пожар в чайхане на проспекте Космонавтов, возле Белки. Причина, говорят, короткое замыкание. Рынок без света», — передает слова очевидца telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. «Возгорание кафе произошло на площади 50 квадратных метров, из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в ведомстве.
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