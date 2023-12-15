Происшествия Пожары В Екатеринбурге из-за пожара в чайхане целый рынок остался без света. Фото 16 декабря 2023 в 13:13 Размер текста - 17 + Возможной причиной пожара стало короткое замыкание Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге произошел пожар в чайхане на проспекте Космонавтов, вследствие чего рынок, находящийся рядом, остался без света. Об этом сообщили очевидцы. «Пожар в чайхане на проспекте Космонавтов, возле Белки. Причина, говорят, короткое замыкание. Рынок без света», — передает слова очевидца telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. «Возгорание кафе произошло на площади 50 квадратных метров, из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в ведомстве. Фото: telagram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург», https://t.me/zloy_ekb/21176 В Екатеринбурге произошел пожар в чайхане на проспекте Космонавтов, вследствие чего рынок, находящийся рядом, остался без света. Об этом сообщили очевидцы. «Пожар в чайхане на проспекте Космонавтов, возле Белки. Причина, говорят, короткое замыкание. Рынок без света», — передает слова очевидца telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. «Возгорание кафе произошло на площади 50 квадратных метров, из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям