В Екатеринбурге мужчина разбился, упав с высоты

На месте работает полиция и скорая помощь
В Академическом районе Екатеринбурга на улице Сахарова, 64 мужчина разбился, упав с высоты. Очевидцы думают, что по пожарному рукаву, висящему вдоль дома, мужчина пытался забраться в квартиру. Информация об этом появилась в сети.
«На Сахарова, 64 лежит тело под окнами многоэтажки. С крыши свисает пожарный рукав. <…> Очевидцы предполагают, что он забирался в квартиру», — рассказали очевидцы telegram-каналу Е1.RU.
В сообщении уточняется, что рядом с телом мужчины плачет девушка. На месте работают сотрудники полиции и скорая.
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