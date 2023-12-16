16 декабря 2023

В Екатеринбурге мужчина разбился, упав с высоты

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство трамвайной ветки в район Академический. Екатеринбург, скорая помощь
На месте работает полиция и скорая помощь Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга на улице Сахарова, 64 мужчина разбился, упав с высоты. Очевидцы думают, что по пожарному рукаву, висящему вдоль дома, мужчина пытался забраться в квартиру. Информация об этом появилась в сети.

«На Сахарова, 64 лежит тело под окнами многоэтажки. С крыши свисает пожарный рукав. <…> Очевидцы предполагают, что он забирался в квартиру», — рассказали очевидцы telegram-каналу Е1.RU.

В сообщении уточняется, что рядом с телом мужчины плачет девушка. На месте работают сотрудники полиции и скорая.

Фото:

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В Академическом районе Екатеринбурга на улице Сахарова, 64 мужчина разбился, упав с высоты. Очевидцы думают, что по пожарному рукаву, висящему вдоль дома, мужчина пытался забраться в квартиру. Информация об этом появилась в сети. «На Сахарова, 64 лежит тело под окнами многоэтажки. С крыши свисает пожарный рукав. <…> Очевидцы предполагают, что он забирался в квартиру», — рассказали очевидцы telegram-каналу Е1.RU. В сообщении уточняется, что рядом с телом мужчины плачет девушка. На месте работают сотрудники полиции и скорая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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