В Екатеринбурге мужчина разбился, упав с высоты

На месте работает полиция и скорая помощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Академическом районе Екатеринбурга на улице Сахарова, 64 мужчина разбился, упав с высоты. Очевидцы думают, что по пожарному рукаву, висящему вдоль дома, мужчина пытался забраться в квартиру. Информация об этом появилась в сети.

«На Сахарова, 64 лежит тело под окнами многоэтажки. С крыши свисает пожарный рукав. <…> Очевидцы предполагают, что он забирался в квартиру», — рассказали очевидцы telegram-каналу Е1.RU.

В сообщении уточняется, что рядом с телом мужчины плачет девушка. На месте работают сотрудники полиции и скорая.